Souboj o třetí příčku Letních hokejových her kolínští hokejisté hrající Chance ligu zvládli. Na pardubickém ledě porazili polský prvoligový celek GKS Jestrzebie dvoubrankovým rozdílem a složili tak reparát za semifinálové klání se Zlínem, které prohráli 1:4. Kapitán Kozlů Petr Koukal tak mohl převzít trofej za třetí místo z rukou Dušana Salfického.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Vienna Capitals | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – GKS Jestrzebie 3:1

Utkání mělo náboj, i když šlo jen o přípravu. Turnajové utkání nabídlo čtyři góly, dlouhé oslabení Kozlů o tři hráče a také bitku bez rukavic. V ní si to rozdali Němec a Urbanowicz. Z výhry na góly se radoval Kolín a bral bronz.

První třetina zápasu nabídla urputný boj, ze kterého vyšel vítězně kolínský tým. Především díky dvěma brankám Chalupy. Ten otevře skóre v 7. minutě a dvě minuty nato se trefil podruhé. Ke konci třetiny o sobě dávali stále více vědět hráči polského mužstva. Jednu obrovskou šanci lapil Bartošák, na pokus Arraka pouhou vteřinu před první sirénou až ale recept nenašel.

Kouřimští zaměstnali disciplinárku ve velkém. Dittrich vyléval pití vedoucímu

Prostřední perioda byla plná vyloučení. Toho ale dokázal využít pouze Kolín, když třetí branku modrobílých přidal Pajer. Dvoubrankový náskok si Kozlové přenesli do závěrečné třetiny, neboť další branka už nepadla.

A nepadla ani v závěrečné dvacetiminutovce. Šance měly oba celky, ale brankáři se už překvapit nenechali. Kolín hrál v poslední třetině tři minuty ve třech proti šesti, ale ani v těchto chvílích se polskému celku nepodařilo kolínského brankáře překonat.

„Podali jsme diametrálně rozdílný výkon než proti Zlínu a za to jsme rádi. Vyhráli jsme zaslouženě. Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou,“ lebedil si Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů po vyhraném zápase s polským celkem. „Byl to jiný soupeř než Zlín. Něco jsme si po prohře řekli, utkání se Zlínem jsme si rozebrali a některé věci se nám podařilo dostat do hry. Bylo to na ledě vidět a to vedlo k vítězství. Navíc jsme měli dobré přesilovky,“ pochvaloval si Martínek.

Jeho tým obstál i při dlouhém oslabení, kdy hrál jeho tým ve třech proti šesti. „Obětavostí a se štěstím jsme to odbránili. Ale hráli jsme to oslabení dobře,“ dodal kouč Kozlů.

Branky a nahrávky: 20. Arrak – 7. Chalupa, 9. Chalupa (Šedivý), 26. Pajer (Kolman). Třetiny: 1:2, 0:1, 0:0.