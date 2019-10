Kolín – Příbram 4:2

„Začali jsme výborně, ale bohužel do toho trošku zasáhl oboustranně rozhodčí a tím rozbil krásné utkání. My vedli 3:0 a soupeř hrál dobře, ale přišla tam vyloučení na jedné či na druhé straně a ta utkání rozkouskovala. Hráči byli podráždění na obou stranách a došlo i k nějakým šarvátkám,“ komentoval utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Jeho tým vedl po dvanácti minutách i díky dvěma proměněným přesilovkám 3:0 a mohla ho čekat spanilá jízda. Jenže pak přišlo zmíněné kouskování a míchání se skóre. Nejprve hosté snížili po dvouminutové přesilovce tři na pět, kterou Kozlové sice přežili, ale naprosto se v ní uvařili a nestihli vystřídat. Na rozdíl jedné branky se jim pak podařilo dát v úvodu druhé třetiny, kdy proměnili přesilovku.

„Myslím si, že jsme v zápase byli i tak lepší a zaslouženě vyhráli,“ hovořil Martínek už o momentu, kdy jeho tým zvýšil na 4:2 a vedení hlídal až do konce.

Neinkasoval ani v závěru, kdy Příbramští hráli v početní převaze šest na čtyři díky vyloučení a power play.

„Zkusili to, co jim jiného zbývalo. Ale my jsme si už vedení pohlídali,“ byl rád Martínek.

Branky: 9. Stehlík (Šafránek, Semirád), 9. Martínek R. (Malý), 12. Semirád (Šafránek, Kozák), 39. Šafránek (Stehlík) – 17. Tlačil (Saňa, Panna), 23. Tlačil (Saňa, Panna). Rozhodčí: Horáček – Schopf, Maňák. Vyloučení: 8:9, navíc Káník 10 min za ZHK, Káník 10 min za NESP, Rittig J. 20+OK za NARZ (všichni PŘI). Využití: 3:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 3:1, 1:1, 0:0. Diváci: 682.

Sestava Kolína: Sejpal (Hermann) – Havelka, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Březina, Barták, Nutil, Pilný – Semirád, Šafránek, Stehlík, Zumr, Martínek R., Malý, Procházka, Kozák, Němec, Netušil, Mašín, Kysela.