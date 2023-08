Podruhé za sebou proti zahraničnímu soupeři. Hokejisté Kolína připravující se na další sezonu v Chance lize sehráli další přípravné utkání a podruhé za sebou před svými příznivci. Naposledy porazili rakouský tým Vienna Capitals 5:4 díky třem přesilovkovým trefám v poslední třetině, nyní vyhráli nad slovenskou Banskou Bystricí. I když jen nejtěsnějším výsledkem.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Vienna Capitals | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Banská Bystrica 1:0

Zatímco v zápase s rakouským mužstvem padlo celkem devět gólů a diváci si tak přišli na své, s Banskou Bystricí viděli jediný gól. Fotbalový výsledek se zrodil až v poslední části. Jediný gól dal ve 42. minutě kolínský Pajer.

Úvodní třetina branku nenabídla, i když k ní bylo několikrát hodně blízko. Hlavně domácí hokejisté měli trochu smůly. V rozmezí půl minuty totiž trefili dvakrát brankovou konstrukci. To hráči slovenského celku měli jednu vážnější příležitost.

Podobný pohled nabídla i prostřední perioda. Ta však byla atraktivnější a zajímavější. Kolínští dvakrát ujížděli sami na gólmana, výborně chytající Tarvo byl ale proti, Moravec a Pajer na jeho umění ztroskotali. V polovině hrací doby se zase předvedl v bráně Kozlů Soukup a puk schoval po nebezpečné akci ve výstroji.

Až ve třetí dvacetiminutovce se přítomní dočkali gólu. Po minutě a půl napřáhl Pajer a poslal puk pěkně do šibenice. Více než dvě a půl minuty před koncem se slovenský tým odhodlal ke hře bez brankáře. Největší šanci měli ale domácí, když Vrhel trefil potřetí v zápase odkrytou klec bystrického mužstva. Minutu před koncem vyhodil Soukup puk do hlediště a dostal dvouminutový trest. Hosté ale nedokázali využít ani početní výhodu dvou hráčů a Kozlové si tak mohou připsat další výhru. Tentokrát hodně těsnou, ale cennou.

„Bylo to hodně těžké utkání s velmi dobrým soupeřem. My jsme podali parádní výkon. Za práci, co jsme v zápase předvedli, jsme si vítězství zasloužili. Za to jsme moc rádi,“ byl spokojený jeden z dvojice kolínských trenérů Petr Martínek. „Naší devízou byl týmový výkon, byla to týmová práce,“ přidal Martínek.

Jeho tým trefil třikrát brankovou konstrukci. Je to škoda, nějaké takové situace tam byly. Navíc ke konci náš brankář Soukup vstřelil branku, ale ta mu nebyla uznána a navíc byl vyloučen. Nedá se nic dělat, třeba se mu to povede jindy,“ dodal kouč.

Branka a nahrávky: 42. Pajer (Naar, Koukal). Třetiny: 0:0, 0:0, 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Hampl, Němec, Klinecký, Naar, Sýkora – Dlouhý, Skořepa, Král – Vrhel, Moravec, Ouřada – Síla, Koukal, Pajer – Šedivý, Gajda.