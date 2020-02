Kozlové přitom nevstoupili do utkání šťastně. Více kontrolovali puk hosté a šli taky do vedení. V polovině první části měli tlak. Chvíli se puk mihotal v brankovišti, ale pak z další akce už branka padla - 0:1.

Od druhé třetiny byl na ledě ale jiný Kolín. Kolínští hokejisté přidali, vyrovnali hru a najednou se hrál zápas par excellence. Byl to boj o každý kousek ledu. Pěkná podívaná. Domácí v ní nejprve vyrovnali a pak šli dokonce v přesilovce do vedení. I když jej neudrželi a nechali hosty ještě vyrovnat, do vítězného konce zápas ale dovedli.

V poslední třetině o tom rozhodl trefou do odkryté brány nejlepší střelec Kolína David Šafránek.

Kolín - Klatovy 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Branky: 35. Procházka M., 33. Jelínek (Stehlík), 54. Šafránek (Němec, Havelka) – 11. Hanzlík (Krliš, Sysel), 35. Hajšman (Procházka J.). Rozhodčí: Maršálek – Čelechovský, Vašíček. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 697.

Kolín: Sejpal – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Havelka, Sladký, Jankovský, Šafránek, Malý, Procházka, Semirád, Stehlík, Zumr, Martínek, Němec, Kozák.