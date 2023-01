Domácí hokejisté drželi s favorizovaným protivníkem krok. Hodně bruslili, soupeři se vyrovnali v bojovnosti, tvrdosti a navíc byli nebezpečnější. Jejich výpady směrem k hostující bráně byli hodně nepříjemné. Gólman Bláha se několikrát pořádně zapotil a v první dvacetiminutovce byl určitě vytíženější než Soukup v kleci Kolína.

Ve 13. minutě předvedli Kolínští jeden ze svých nebezpečných akcí. Koukal se dostal do blízkosti brány a puk nasměroval na najíždějícího Piegla. Ten rozveselil domácí fanoušky. Hosté měli asi největší šanci ve svém oslabení, kdy chyboval jeden z domácích beků, ale Hrníčko Soukupa nepřelstil.

Druhá třetina nabídla dvě branky, které dal hostující tým, ale také mnoho vzrušení. O obrat ve skóre se postarali Hrníčko a po něm v přesilovce Šoustal. Tlak Poruby postupně narůstal, s tím narůstala i nervozita na ledě. Po zákroku obránce Aubrechta vznikla pořádná bitka, po ní musel domácí bek spolu s hostujícím Voráčkem do sprch a utkání pro ně skončilo. To bylo za nerozhodného stavu. Navíc přišel podle fanoušků faul na domácího hráče, to si vysvětloval u střídačky domácí kouč Šťastný s rozhodčími, na led přilétlo pivo.

Šafránek: V zimní přestávce chceme posílit, abychom ostatní mužstva poráželi

Emoce příliš neopadly ani ve třetí třetině. Na jejím startu udělali domácí obrovskou chybu, když jim ujel Gřeš a Soukupovi nedal žádnou šanci. To hrála Poruba v oslabení. Snížit mohl zanedlouho Ouřada, ten si ale na rozdíl od Gřeše se samostatným únikem neporadil. Kolín zase přidal a byl odměněn druhou brankou. Kolín se nehodlal vzdát a přesilovkový zásah Langa dodal utkání nový náboj. Následně měl výbornou příležitost Sklenář, puk ale za záda Bláhy neprocpal. A s vyloučeními rozhodčí rozhodně nešetřili. Několikrát vykázali hráče obou týmů. A Kozlové se dočkali vyrovnání. Další přesilovku využil Sklenář, který protrhl střelecké prokletí. Stadion opět bouřil, drama nebralo konce. Další gól už ale nepadl a šlo se do prodloužení.

To se hrálo minutu a dvacet šest vteřin. Pak rozjásal tribuny Ouřada. Předvedl hodně drzý a odvážný kousek, kdy se natlačil před branku a zamířil dokonale. Dva body jsou pro Kozly hodně, hodně cenné.

Marek Chvalovský: V domácích zápasech ztrácíme hodně bodů

Už v pondělí čeká kolínské hokejisty další utkání a opět bude s hodně silným soupeřem. Představí se totiž na ledě Dukly Jihlava. Zápas začne v 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 13. Piegl (Koukal, Ouřada), 52. Lang (Marcel, Král), 57. Sklenář, 62. Ouřada – 25. Hrníčko (Střondala), 34. Šoustal (Střondala), 41. Gřeš (Vachovec, Klimíček). Třetiny: 1:0, 0:2, 2:1, - 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Marcel, Cibák, Zajíc, Naar, Jelínek – Ouřada, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Morong – Síla, Matějček, Lang – Šedivý.

Poruba: Bláha – Urbanec, Voráček, Krenželok, Lemcke, Klimíček, Sedlák, Doudera – Šlahař, Pšurný, Berisha – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Hrníčko, Střondala, Mlčák – Häring, Toman, Brodek.