Na pořádnou štreku se ve středu vydají hokejisté Kolína. Ti hrají v dalším kole Chance ligy na půdě více než dvě stě dvacet kilometrů vzdáleného Sokolova. Po dvou a půl hodinové cestě autobusem je čeká dvou a půl hodinová bitva na ledě. Středeční zápas začne na zimním stadionu v Sokolově v 18 hodin.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Třebíč | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín v posledním kole pořádně pozlobil lídra soutěže, celek Třebíče. Nakonec padl 1:2, ale ukázal, že se nemusí bát ani soupeřů, kteří okupují nejvyšší příčky. Rozhodující gól dali hosté těsně před koncem. Jenže to bylo na kolínském zimáku. Venku se kozlům příliš nedaří. A to by mohli změnit právě v Sokolově. Ten se nachází na pátém místě tabulky Chance ligy a na kontě má čtyřiačtyřicet bodů. Kolín o čtrnáct bodů zaostává a je na čtrnácté příčce aktuální tabulky.