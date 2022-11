Už první třetina nabídla svižný hokej, tutových šancí ale k vidění moc nebylo. Na střely skončila první perioda 12:12, ale většinou šlo o střely, které gólmani dobře viděli a v pohodě kryli. O něco aktivnější byli domácí hokejisté, ale střelecky se prosadit nemohli. A jejich snažení také srážela dost častá vyloučení. Úvodní gól zápasu padl čtyřicet vteřin před první sirénou a dali jej hosté. A ani se nedá říct, že bylo to bylo z vyložené šance. Puk skotačil v blízkosti Soukupovy brány a Macuch ho z velkého úhlu plácl do sítě.

V prostřední části zase byli snaživější hosté. A opět jim k tomu pomohly přesilové hry. Z nich také skórovali. Nejprve se mezi střelce zapsal Svoboda, po něm Kudělka. Mezi tyto branky vměstnal svoji trefu také domácí Veselý, rovněž to bylo v početní výhodě. Domácí byli v těžké situaci, do závěrečné třetiny šli s dvoubrankovou ztrátou.

Kolínu nešlo upřít snahu. Jenže co naplat, hokej se hraje na góly. A ty stříleli především Přerovští, domácí se v koncovce hodně trápili. Do výborné pozice se dostal v 53. minutě Kubeš a mířil naprosto přesně. Na jeho pokus do šibenice neměl Soukup nárok. Osm stovek diváků na stadionu tušilo, že je hotovo. A také bylo. Snažení Kozlů bylo marné, gólman Postava už žádný puk za svá záda nepustil.

„V prvé řadě musím pogratulovat soupeři ke třem bodů a výbornému výkonu. Bylo to jedno z nejlepších mužstev, které se v Kolíně představilo,“ chválil na pozápasové tiskovce soupeře jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Dá se říct, že na ledě bylo jen jedno mužstvo, my jsme na něm neexistovali. Z naší strany to byl jeden z nejhorších výkonů v naší soutěži. Chceme se tak omluvit divákům,“ byl zklamaný Martínek. „Nevíme, proč se tak stalo. Soupeř nás v utkání k ničemu nepustil, my měli snad jen tři pasáže, kdy jsme si vytvořili nějaké šance. Byla to z naší strany křeč a zmar. Mrzí nás, že jsme více nekousali, víc nežrali a byli odevzdaní. A to není přípustné. Musíme se rychle probrat a tvrdě pracovat,“ dodal odhodlaně kouč Kozlů.

„Bylo to takové rozhárané utkání s mnoha fauly na obou stranách. I přesilovky nebyly ani z jedné strany moc povedené, i když my dvě využili. Dvě třetiny to byl opravdu takový zvláštní a rozkouskovaný hokej, ve třetí třetině se nám pak podařilo odskočit na dvě branky, a to už rozhodlo. Domácí se ještě pokusili nátlakovou hrou něco změnit, ale celkově to byl výborný výkon Michala Postavy a celého týmu,“ chválil svůj tým hostující trenér Robert Svoboda.

Další utkání Chance ligy hraje Kolín v sobotu na ledě pražské Slavie. Duel začne už v 15 hodin.

Kolín – Přerov 1:4

Branky a nahrávky: 34. Veselý (Král, Niko) – 20. Macuh (Kudělka, Goiš), 27. Svoboda (Kudělka), 39. Kudělka (Dvořák), 53. Kubeš (Březina, Pechanec). Třetiny: 0:1, 1:2, 0:1.



SC Marimex Kolín: Soukup – Čáp, Piegl, Niko, Naar, Kolmann, Cibák – Veselý, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Jankovský, Matějček, Lang – Síla, Morong, Šedivý.



HC ZUBR Přerov: Postava – Černý, Kudělka, Chroboček, Kubeš, Krisl, Ševčík, Gréč – Svoboda, Süss, Kratochvíl – Indrák, Ministr, Doležal – Březina, Pechanec, Svoboda – Goiš, Macuh, Dvořák.