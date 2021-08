"Od začátku jsme byli lepší a byla jen otázka času, kdy se podaří vstřelit první branku. To se podařilo rychle. Dali jsme všechny pěkné branky. Celý zápas jsme měli utkání pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl po utkání rád trenér Kolína Petr Martínek, jehož tým nyní k zápasům, „naskakuje“ z plné tréninkové zátěže.

Za kozly se dařilo první lajně. Ta se blýskla třemi góly. Vždycky hosty zavařila v jejich pásmu, a pak zakončovala skoro do prázdné. Nejprve po dlouhém závaru, když už puk mířil ze třetiny, jej zastavil Král mezi kruhy. Neunáhlil se ke střele a našel volného Šafránka na zakončení. Ve druhé třetině přidal kolínský kapitán druhý puk pod víko benátecké brány zase po křižné nahrávce Jankovského a do třetice sám Jankovský zakončoval do odkryté klece.

Na útočnou hru první formace navázaly i další pětky. V první třetině se prosadil poprvé za kozly Matyáš Svoboda. Ten zužitkoval přesnou nahrávku od Zumra. A pozadu nezůstal ani Vojtěch Síla. V této akci Semirád zachytil kotouč, do křídla poslal Petržilku, a ten prodloužil právě na Sílu, který bekhendovým blafákem zakončoval.

Hosté na pětku kolínských branek reagovali jednou trefou a z Kolína odjeli poraženi 1:5.

Branky: 9. Šafránek (Král), 10. Svoboda M. (Zumr, Dvořák J.), 29. Síla (Semirád, Petržilka), 31. Šafránek (Jankovský, Král), 56. Šafránek (Jankovský) – 40. Jansa. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 2:0, 2:1, 1:0. Diváci: 290.

Kolín: Sejpal – Piegl, Kukla, Kachyňa, Müller, Váchal, Zdeněk – Klodner, Jelínek – Jankovský, Šafránek, Král Z. – Sklenář D., Veselý, Krejčík – Svoboda, Zumr, Dvořák J. – Síla, Semirád, Petržilka.

Benátky: Žajdlík (od 4. Král D.) – Aubrecht, Žůrek, Kollert, Kunst, Hampl, Bukač, Gajda, Dlouhý, Pabiška, Wiencek, Jansa, Klapka, Ckhart, Vomáčka, Křepelka, Dospěl, Hájek.