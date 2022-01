Náramnou vzpruhou pro kolínské hokejisty byl po psychické stránce fantastický obrat ve středečním zápase s Vrchlabím. Takto posíleni vyrazili kozlové k prvnímu celku tabulky. Jenže byli často a především zbytečně vylučováni a to bylo pro vývoj střetnutí rozhodující.

Lépe začali favorizovaní domácí hokejisté. Už po necelých třech minutách šli do vedení díky bekhendové trefě Berky. Kolín nesložil zbraně, Štohanzl si našel odražený puk a poslal jej mimo dosah domácího gólmana Sklíby. Do šaten šli po první siréně veselejší Litoměřičtí. Povedlo se jim totiž díky gólu Válka proměnit přesilovku. Úvodní část byla vyrovnaná, kozlové se domácím vyrovnali jak herně, tak v počtu střeleckých pokusů.

Jestliže úvodní část nabídla solidní podívanou, ve druhé třetině tomu tak nebylo. Dokonce nepadl ani jeden gól, oba gólmani měli o mnoho méně práce. Domácí tak byli stále o krůček napřed.

Kolínským se hodně přitížilo hned na začátku závěrečné části. Brzy inkasovali třetí gól z hole Sihvonena. Litoměřice tak využily druhou přesilovou hru. A aby toho nebylo málo, využily ještě jednu. V jednapadesáté minutě napřáhl z úhlu Kracík a vymetl šibenici. Kolín se už na další branku nezmohl, zůstalo jen u trefy Štohanzla. Odjel tedy s prázdnou.

„Udělali jsme hloupé fauly, soupeř využil přesilové hry a to rozhodlo,“ hlesl po utkání trenér Kolína Petr Martínek, který zápas sledovat kvůli koronaviru opět jen u televize. „Litoměřice mají nejlepší přesilovky v celé soutěži a my jsme jim je přesto nabídli. I proto domácí vyhráli zaslouženě. My můžeme být naštvaní sami na sebe. Nedá se nic dělat, musíme zvednou hlavy a jít dál. Teď už je každé utkání existenční,“ uvědomuje si Martínek.

Kolín hraje další zápas v pondělí, to hostí na svém zimním stadionu od 18 hodin Slavii Praha. Ve středu jede do Třebíče, v sobotu pak hostí Sokolov.

Branky a nahrávky: 3. Berka, 17. Válek (Holý, Kadlec), 42. Sihvonen (Holý, Válek), 51. Kracík (O. Procházka) – 10. Štohanzl (Král, Síla). Třetiny: 2:1, 0:0, 2:0.

HC Stadion Litoměřice: Sklíba – Marcel, Černohorský, Výtisk, Holý, Jebavý, Klikorka, Kuboš – Válek, Přikryl, Kadlec – M. Procházka, Kracík, Procházka - Jícha, Koláček, Sihvonen – Berka, Rouha, Smola.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Zorko, Váchal - Jankovský, Šafránek, Veselý – Sklenář, Morong, Krejčík – Síla, Štohanzl, Král – Zumr, Matějček, Svoboda.