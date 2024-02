Pět bodů z posledních dvou zápasů Chance ligy vybojovali hokejisté Kolína, na to chtěli navázat také na západě Čech. Dvě třetiny to zase tak růžově na ledě Sokolova nevypadalo, ale pak se Kozlové zase rozstříleli, v poslední třetině dali tři góly a rozhodli o svém velice důležitém vítězství. Poslední sestupové pozici se opět o dost vzdálili. Naopak se dostali na desátou pozici.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Sokolov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Sokolov – Kolín 3:5

Chvíli byli na ručník, mnozí je už odepisovali a viděli ty nejčernější scénáře. Jenže hokejisté Kolína za to zase vzali a urvali další tři body do tabulky. V ní se probojovali na desátou pozici zaručující předkolo play off. Pomohlo jim k tomu vítězství 5:3 na ledě Sokolova. Kozlové předvedli parádní obrat, když po úvodních dvou gólech domácích vsítili pět branek v řadě.

Pro Kolín nezačal zápas nejlépe. Hned na jeho začátku hráli v oslabení o dva muže. Tuto část utkání přečkali, pak ale přece jen inkasovali z hole Bernovského po chybné rozehrávce ve vlastním obranném pásmu. Kozlové se snažili, zvýšili aktivitu, ale recept na gólmana Hamalčíka v první třetině nenašli.

A hrozně pro hosty začala také druhá třetina, v níž dostali druhý gól po pouhých třiceti šesti vteřinách. Ale pozor! Kolín nesložil zbraně a vydal se na zteč soupeřovy brány. A to se vyplatilo. Kozlům pomohly dvě přesilové hry a dvě dorážky z úhlu. Jako první na straně modrobílých skóroval Ouřada, poté se o vyrovnání postaral Lang. A rázem bylo o co hrát.

Poslední třetina patřila Kolínským. Jestliže hostům nevyšel vstup do první ani druhé třetiny, tak vstup do závěrečné periody jim vyšel náramně. Během chviličky dali dva góly a byli na koni. Podruhé v utkání byl na správném místě Ouřada a jeho gólová pohotovost znamenala vedení. To ještě navýšil Štohanzl po fantastické přihrávce od Chalupy. Sokolov se vzdát nechtěl a útočil, jenže byl na štíru s přesností zakončení. A tak popáté udeřilo Kozlové. Obrovskou díru v obraně domácích potrestal Vrhel a Kolín měl pořádně nakročeno k zisku všech bodů. Dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny domácí snížili, ale v závěru jim k bodům nepomohla ani hra bez brankáře.

„Výsledek je parádní, ale parádní byl také náš výkon od druhé třetiny,“ liboval si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „My jsme trochu ztráceli v první části, kdy jsme do utkání nevstoupili dobře, měli jsme dvě vyloučení, ale v těchto oslabeních jsme góly nedostali. Pak přece jen domácí skórovali, ale my jsme si po první třetině něco řekli a od druhé třetiny jsme hráli parádně,“ uvedl Martínek.

A co podle něj stálo za výhrou kromě tří gólů v poslední třetině? „Jiné nasazení. V první třetině jsme nehráli úplně dobře, ale pak jsme zlepšili důraz, tlačili jsme se do brány, pokoušeli jsme se více o střelbu. A šli jsme si pro body. Z naší hry byla cítit touha po vítězství. Od druhé části jsme hráli jako v zápase play off, za to jsme byli odměněni a urvali jsme tři body,“ usmíval se kouč Kolína.

V dalším pokračování Chance ligy budou hrát hokejisté Kolína na svém ledě. Ve středu od 18 hodin hostí v dalším veledůležitém střetnutí celek Frýdku-Místku.

Branky a nahrávky: 5. Bernovský (Přikryl), 21. Vracovský (Kverka, M. Rohan), 58. Mlčák (Novotný, Rulík) – 28. Ouřada (Chalupa, Skořepa), 33. Lang (Mucha, Král), 42. Ouřada (Naar), 44. Štohanzl (Chalupa), 49. Vrhel (Lang, Hampl). Třetiny: 1:0, 1:2, 1:3.

HC Baník Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Tureček, Rulík, Weinhold, Mlčák, Niko, Bulka – Vracovský, Kverka, Tomeček – Bernovský, Přikryl, Kružík – Osmík, Vrdlovec, Křemen – Novotný, T. Rohan, Šlechta.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, Němec, Sýkora, Kolmann, Piegl, Naar – Vrhel, Chalupa, Mucha – Kloz, Král, Síla – Moravec, Ouřada, D. Šedivý – Skořepa, Lang, Pajer – Štohanzl.