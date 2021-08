Na hráčích byla od začátku vidět chuť do hry, přece jen dlouhé měsíce zápas nehráli. Duel se tak hrál poměrně v tempu. V tempu byli i fanoušci na tribuně, kteří na tento den čekali téměř deset měsíců. Udělali pěknou kulisu.

A v každé třetině za to byli odměněni jedním gólem. V té první otevřel skóre utkání kolínský Dominik Sklenář, který po levém křídle zamířil ke střele. Prvním pokusem sice Tichého nepřekonal, ale dorážkou už ano.

Dlouho to vypadalo, že i druhá třetina skončí průběžným vedením Kolína 1:0, ale nakonec tomu tak nebylo. Nula celých osm sekund před hvizdem sirén totiž hosté protlačili do branky puk v přesilovce. Kozlové se už viděli v kabině a místo toho inkasovali.

Taktickou chybu ale odčinili v poslední části. Kapitán Šafránek ukázal, že ani v letošní sezoně nechce zůstat gólově pozadu, a tak ten první vstřelil hned při první možné příležitosti. Zdeněk Čáp v útočné situaci objel s pukem branku a našel právě kapitána kozlů volného téměř na modré. Ten vystřelil a vystřelil výhru Kolína 2:1.

"Jsme rádi, že jsme podali poměrně dobrý výkon. Nešlo nám v první řadě o výsledek, ale chtěli jsme vidět hráče. Myslím, že všichni hráči zahráli velice dobře. Byly tam samozřejmě chyby, ale je začátek přípravy. Bylo to hodně kondiční. Utkání pro nás určitě splnilo účel, chtěli jsme především vidět hráče. Třešničkou na dortu byla výhra nad v uvozovkách extraligovým Hradcem. V uvozovkách proto, že nebyl kompletní. Měl tu mladý tým s málo hráči základní sestavy,“ řekl po prvním letošním přípravném duelu trenér Kolína Petr Martínek.

"Zápasy proti farmě jsou vždycky těžké. Měli jsme opravdu hodně ořezanou sestavu, chtěli jsme dát prostor mladým klukům, aby se o to porvali. Myslím, že utkání splnilo účel. Neberme to tak, že jsme prohráli. Když chcete vyzkoušet mladé kluky, tak to tak prostě je. Je to ale přínosné pro hráče i trenéry, ukáže nám to spoustu věcí, můžeme s tím pracovat. Jsem rád, že se i Kolín takhle prezentoval, kluci to odmakali. Je to fajn i pro jejich sebevědomí. Vědí, že když budou dál takhle pracovat, tak mohou první ligu udržet. Pro naše mladé hráče je to zároveň vztyčený ukazovák, že musí ještě přidat a víc na sobě pracovat. Přestože jsme se tomu věnovali jen jeden trénink, tak zkušení hráči v přesilovkách – Pilka a Klímovci – to musí rozhodnout. Musí to vzít víc na sebe a musíme si v nich pomoct,“ komentoval zápas královéhradecký trenér Ladislav Čihák.

Branky: 17. Sklenář D. (Svoboda M., Müller), 55. Šafránek (Čáp) – 40. Kašpar (Poppel, Šalda). Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 1:0, 0:1, 1:0. Diváci: 440.

Kolín: Sajdl - Čáp, Kukla, Váchal, Čížek, Piegl, Müller, Jelínek, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, Jirásek – Sklenář J., Morong, Krejčík – Sklenář D., Štohanzl, Svoboda – Zumr, Semirád, Petržilka.

Mountfield HK: Tichý – Gaspar, Kalina, Klodner, Šalda, Naar, Pelda – Klíma Kevin, Pilař, Klíma Kelly – Beneš, Kašpar, Lamper – Síla, Poppel, Dvořák J.