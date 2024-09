V prvních dvou venkovních zápasech v Prostějově a Litoměřicích dovedli zápas do samostatných nájezdů a nyní to vypadalo, že se bude historie znovu opakovat. Kolínští hokejisté v dalším díle Maxa ligy vedli třikrát na ledě Přerova, domácí ale dokázali ve třetí části srovnat. Jenže na čtvrtý gól těsně před koncem už odpověď nenašli a Kozlové se mohli radovat v premiérové výhry za tři body v letošním ročníku. Vítězný gól dal v přesilové hře Kryštof Lang.

Přerov – Kolín 3:4

Kolínští hokejisté překročili svůj stín z prvních čtyř zápasů nové sezony a na ledě Přerova dokázali čtyřikrát skórovat. To se jim podařilo poprvé v sezoně. A už to hodně potřebovali. Další nesmírně vyrovnaný a nesmírně těžký zápas pro sebe hosté rozhodli minutu před koncem, kdy kolínský Kryštof Lang napřáhl v přesilové hře a puk s jemnou tečí obránce zapadl do brány. V závěrečné hře bez brankáře už domácí nedokázali s nepříznivých stavem nic udělat.

Kozlům narostla křídla už v první minutě, kdy se trefil Všetečka. Odpověď Přerova přišla pár vteřin před první sirénou. Poté dali branky Pokorný a Moravec a hosté měli náskok dvou gólů. Jenže o něj přišli, když Ministr ještě ve druhé třetině snížil a když zkompletoval hattrick v závěrečné periodě, bylo vyrovnáno. Jak si kolínský trenér Petr Martínek po minulých zápasech přál, aby se k jeho mužstvu přiklonilo štěstí, to se mu vyplnilo.

Maxa liga pokračuje dalšími zápasy v sobotu a do Kolína přijede další věhlasný a silný soupeř. Kozlové poměří své síly se zlínskými Berany. Utkání začne už v 16 hodin.

Branky a nahrávky: 20. Ministr (Černý), 31. Ministr (Indrák), 42. Ministr (Jáchym, Černý) – 1. Všetečka (Ouřada, Kloz), 23. Pokorný (P. Moravec, Kloz), 29. P. Moravec (D. Sýkora), 59. K. Lang (Husa, Kloz). Třetiny: 1:1, 1:2, 1:1.

Kolín: Málek – Sýkora, Kolmann, Husa, Piegl, Hampl, Tůma, Pinkas – Dlouhý, Skořepa, Hujer – Všetečka, Kloz, Ouřada – Pokorný, Moravec, K. Lang – Síla, Malínek, Gardoň – Gajda.