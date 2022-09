„Očekávali jsme velice kvalitní utkání, domácí nastoupili s hodně mladým týmem. Vstoupili jsme výborně do utkání, dali jsme tři branky a měli jsme zápas pod kontrolou. Bohužel rychlé vedení nás uchlácholilo, předržovali jsme kotouče a nehráli jsme to, co jsme chtěli hrát. Mysleli jsme, že se to od druhé třetiny zlepší, ale nebylo to nic extra. Měli jsme spoustu šancí, ale nedávali jsme branky. Soupeř kousal, takže i z tohoto pohledu to pro nás bylo přínosné utkání. Budou zápasy, kdy se pojede na krev. Ceníme si toho, že jsme vyhráli, hodnotil přípravný zápas na rakouském tripu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Bitva sousedů. Basketbalisté vstoupí na evropskou scénu proti Polsku

V sobotu čeká Kolín odveta se stejným týmem.

Branky a nahrávky: 1. Veselý (Koukal, Čáp), 4. Síla (Ouřada), 5. Koukal (Naar). Třetiny: 3:0, 0:0, 0:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Naar, Čáp, Piegl, Kukla, Niko, Aubrecht – Veselý, Koukal, Král – Síla, Nedvídek, Ouřada – Jankovský, Matějček, Šedivý – Pilný, Lang.

Daniel Krátký