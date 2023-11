/VIDEO, FOTOGALERIE/ Atraktivní soupeř se postavil v dalším kole Chance ligy kolínským hokejistům. Ti na svém ledě hostili zlínské Berany, dlouholetého účastníka nejvyšší soutěže. Po pěti porážkách v řadě se Kozlové vzchopili a před tímto utkáním třikrát za sebou neprohráli. A na to dokázali navázat tím nejlepším způsobem. Proti silnému protivníkovi získali tři body. Poslední čtyři zápasy tak neprohráli, v nich dokonce dvakrát vyhráli za tři body. Možná mohou litovat, že přišla reprezentační přestávka. Během zápasu také proběhla charitativní akce pro malou Jasmínku z Kolína.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Zlín 2:1

Domácí hokejisté vstoupili do zápasu bez zábran a už ve třetí minutě šli do vedení. Skořepa našel téměř přes celou šířku najíždějícího Dlouhého a ten překonal Hufa z nemožného úhlu. Kozlům narostla křídla a až do konce první třetiny byli aktivnějším a rozhodně nebezpečnějším mužstvem. Také mohli přidat další branky, asi největší šanci spálil Piegl. Berani toho dopředu moc nepředvedli, v cestě jim stála pevná obrana.

Také vstup do prostřední třetiny vyšel Kozlům náramně. Po čtyřech minutách pálil Gajda, jeho pokus vyrazil před dojíždějícího Daniela Šedivého hostující brankář a kolínský hráč neměl problém uklidit puk na správné místo určení. Kozly tak hřál dvougólový náskok, ale bylo jasné, že vyhráno ještě nemají. Domácí měli další možnost při přečíslení pěti proti jednomu obránci, zakončení kapitána Koukala ale zlínský brankář kryl. Jen tři vteřiny před druhou sirénou měli domácí namále, naštěstí pro ně skončila střela Gaga z velkého úhlu jen na tyči Soukupovy brány.

Domácím stačilo v závěreční dvacetiminutovce dobře bránit, což se jim dlouho dařilo na výbornou. Jenže sami si pořádně zkomplikovali situaci. V přesilové hře vyrobili na obranné modré čáře fatální hrubici. Po neskutečné chybě jeli dva hostující hráči sami na Soukupa a Werbik pobídku od Gaga využil. Pak měly po jedné obrovské šanci oba celky, skóre se už ale nezměnilo. A to ani při dlouhé hře bet brankáře Beranů.

„Tentokrát se utkání hodnotí dobře. Podali jsme hodně kvalitní výkon a k tomu máme tři body do tabulky. To je skvělé. Velká spokojenost,“ radoval se jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Máme tři body, navíc utkání mělo charitativní podtext, takže jsme chtěli to vítězství urvat za každou cenu. Věděli jsme, že nás čeká silný tým, ale vůle a srdíčko byly víc než celý Zlín. V závěru to byly neskutečné nervy, které bych si raději odpustil. Gól na dva jedna jsme soupeři darovali a pak to bylo těžké,“ vyprávěl Martínek.

Kozlové neprohráli už počtvrté v řadě, možná mohou litovat toho, že je reprezentační pauza. „Předtím jsme ale některé zápasy blbě prohráli. Teď se to štěstíčko trochu otočilo. Teď si musíme orazit, ale také nadále tvrdě pracovat, abychom byli připraveni na další zápasy. Konec letošního roku a začátek nového bude hodně náročný, musíme se vyvarovat jakékoli krizi,“ dodal kouč Kolína.

Utkání doprovázela charitativní akce „Pomoc pro Jamínku“, v rámci které mohli fanoušci přispět na léčbu malé holčičky z Kolína. Té byla po narození na konci srpna 2019 diagnostikována srdeční vada a bohužel operace, která byla plánovaná jako standardní, se zkomplikovala. Ani následné operace zlepšení nepřinesly a Jasmínka se od té chvíle potýká s fatálními následky, které jí budou provázet po celý život. Součástí charitativní akce bude také spuštění aukce hokejky kolínského odchovance Dominika Lakatoše, současného kapitána extraligových Vítkovic. Do sbírky se zapojili také hokejisté obou táborů.

Hokejisté v Chance lize teď mají pauzu, mistrovské zápasy se rozjedou opět po reprezentační přestávce. Kolín bude hrát v pondělí 13. listopadu od 18 hodin na ledě Sokolova. Doma se opět představí ve středu 15. listopadu v souboji s posledním Frýdkem-Místkem.

Branky a nahrávky: 3. Dlouhý (Skořepa), 25. D. Šedivý (Gajda) – 49. Werbik (Gago). Třetiny: 1:0, 1:0, 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, J. Šedivý, Hampl, Gaspar, Němec – Chalupa, Koukal, Pajer – Pilař, Morong, Ouřada – Dlouhý, Skořepa, K. Lang – Síla, D. Šedivý, Gajda.

Berani Zlín: Huf – Zbořil, Suhrada, Salonen, Hrbas, Talafa, Novotný, Čáp – Köhler, Gago, Sedláček – Šlahař, Kindl, Süss – Novák, Werbik, Keränen – Salmio, Sadovikov, M. Lang.