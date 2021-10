FOTO: Kozlové potěšili fanoušky, týmu Ústí zasadil pět ran. Šafránek byl u čtyř

Tak to by bylo. Hokejisté Kolína potřebovali nutně zvítězit a to se jim v domácím prostředí povedlo na jedničku. V dalším zápase Chance ligy si poradili s týmem Ústí nad Labem. Oba soupeři mají nyní v tabulce po osmi bodech. U čtyřech z pěti kozlích zásahů byl kapitán Šafránek. Dva góly dal, u dvou asistoval.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Ústí nad Labem | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

V první polovině první třetiny domácí nabírali dech. Stále častěji se stěhovali před branku soupeře, jejich tlak sílil. Ten ale přerušilo úvodní vyloučení. Ústí jej využilo a domácí borce na chvíli vyhodilo ze sedla. Kozlové ale znovu zmobilizovali své síly a vrhli se do útoku. A odpověděli stejnou mincí. Jankovský vyrovnal také v přesilové hře. A když udeřili domácí potřetí, kdy se trefil kapitán Šafránek, hrálo se zase v neúplném počtu. Kozlové byli ve čtyřech, hosté ve třech. Domácí tak otočili stav na svoji stranu. A lepším týmem byli také v prostřední periodě. Byli aktivní a mnohem častěji ostřelovali gólmana Hamalčíka. Ten kapituloval potřetí na začátku 26. minuty a znovu to bylo při početní výhodě Kolína. Pojistku přidal v akrobatické poloze Lukáš Krejčík. Na výbornou pak dopadla souhra první útočné formace Jankovský, Šafránek, Král. Kapitán Kozlů slízl smetánku a připsal si druhý zásah v zápase. Rozdíl tří gólů dodával domácím sebedůvěru a také velkou naději na vítězství. To ještě umocnil v polovině závěrečné třetiny Poppel. Šafránek zkušeně přidržel puk, nahrál přesně Morongovi. Jeho střelu gólman ještě vyrazil, jenže Poppel byl připravený a na správném místě – 5:1. To byla také gólová tečka utkání a Kolín získal hodně důležité tři body před třemi venkovními zápasy. Stop na deset zápasů. To je trest pro Nováka. A Velký Osek zaplatí tři tisíce Přečíst článek › Komu nebo čemu přiřknout největší zásluhu na vítězství? „Jednoznačně týmu. Pracoval velmi dobře. Já nemám jedince, já mám celý tým,“ chválil kolínský mančaft jeden z jeho trenérů Petr Martínek. „My jsme nezačali nejlépe, na začátku jsme byli nervózní, asi na nás dolehla důležitost zápasu. Postupně jsme se ale dostávali do hry a na konci třetiny jsme skóre ve dvou přesilovkách otočili. Pak už jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme zvítězili,“ pochvaloval si Martínek. Jeho mužstvo nyní čekají tři zápasy na ledě soupeřů. Dva o víkendu na Moravě. „Hrajeme právě s týmy, které jsou kolem nás jako jsou Havířov, Benátky nebo Frýdek-Místek. Uděláme všechno pro to, abychom v těchto zápasech bodovali,“ řekl kouč Kolína a jedním dechem přidal. „Ale nebude to snadné.“ Kolínu by mohla pomoci domácí výhra nad Ústím psychicky. „Já jsem o tom přesvědčený. Kluci si zvedli sebevědomí, bylo to vidět už v tomto zápase. Věřím, že z Moravy nějaké body přivezeme,“ dodal Petr Martínek. Kolín – Ústí nad Labem 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 17. Jankovský (Šalda, Šafránek), 20. Šafránek (Veselý, Král), 26. L. Krejčík (J. Sklenář, V. Čížek), 37. Šafránek (Jankovský, Z. Král), 50. Poppel (Morong, Šafránek) – 10. Vrdlovec (Weinhold, J. Drtina). Diváci: 750. SC Kolín: Kiviaho – Čáp, Piegl, Kukla, Šalda, V. Čížek, Kachyňa – Veselý, J. Sklenář, L. Krejčík - Král, Šafránek, Jankovský – Poppel, Štohanzl, Lamper – Petržilka, Matějček, Zumr – Morong. Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík - J. Drtina, Š. Havránek, Přindiš, Weinhold, Trefný, Vladimír Brož, L. Chalupa, Kulhánek – Trávníček, Vrdlovec, D. Tůma – Bílek, Milfait, M. Tůma - Štěpán Bláha, Ondřej Bláha, Ouřada - T. Čermák, Grim.