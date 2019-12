Tábor – Kolín 3:5

Kolín našlápl k zisku tří bodů v první části. Proměnil dvě přesilovky a na třígólový náskok navýšil v poslední minutě. Nejprve zvedl ze střídačky svůj tým Robin Martínek, který uklidil do kasy Stehlíkovu nabídku. Pak se prosadil sám Stehlík. Nakonec Semirád připravil šanci pro Šafránka – 0:3.

Náskok ale Kolínští nenavýšili, i přes mnoho šancí. Domácí se tak chopili slova a odpověděli důrazně. Taky proměnili dvě přesilovky, k tomu brejk a po dvou třetinách bylo vyrovnáno 3:3.

O vítězi rozhodovala poslední třetina. Tam krok navíc udělali Kozlové. Sice se hrálo ze strany na stranu a gól mohly dát oba týmy, dal ho ale jen Kolín. Byla to Jelínkova práce. Ten si dovolil u mantinelu v útočné třetině. Místo ztráty puku to byl zisk a přihrávka na Šafránka do střelecké pozice. Ten se nemýlil.

V šedesáté minutě dokonce dokonal hattrick po Němcově gentlemanském přenechání trefy do prázdné kasy.

„Bylo to parádní utkání. Diváci se museli bavit. V první třetině jsme brankově dominovali my, ve druhé soupeř, ve třetí jsme utkání rozhodli v náš prospěch. Když se na to podívám objektivně, myslím, že domácí budou zklamaní, ale my jsme si vítězství zasloužili. Za nasazení a za vůli v patnácti hráčích, se kterými jsme tu byli. Musím před kluky smeknout, jak k tomu přistoupili. Nebylo jediného hráče, kterého bych nějak kritizoval. Všichni šlapali,“ byl moc spokojen kolínský trenér Petr Martínek.

Branky: 24. Bárta (Heřman, Šulek), 33. Šulek (Havran), 34. Dančišin (Havelka, Zayml) – 14. Martínek R. (Stehlík, Procházka), 19. Stehlík (Procházka, Martínek R.), 20. Šafránek (Semirád), 54. Šafránek (Jelínek), Šafránek (Němec). Rozhodčí: Pokorný – Klouda, Roupec. Vyloučení: 7:8, navíc Šulek (TAB) 10 min za ZHK. Využití: 2:2. Oslabení: 0:0. Třetiny: 0:3, 3:0, 0:2. Diváci: 1100.

Soupiska Kolína: Sejpal (Onderko) – Pýcha, Hanzl, Jelínek, Sladký, Barták – Semirád, Šafránek, Malý, Procházka, Mašín, Stehlík, Zumr, Martínek R., Němec, Kozák.