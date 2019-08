Žďár – Kolín 4:3 pp

Kozlům ujel začátek zápasu. Sice na první inkasovanou branku reagovali díky aktivitě a brance třetí pětky, ale pak si několikrát nepohlídali rychlý přechod soupeře přes střední pásmo, byly z toho dva góly a do kabin šel Kolín s dvougólovou ztrátou.

Po přestávce vjel na led ale úplně jiný tým. Kolínští od druhé třetiny zvýšili aktivitu a i díky brzké přesilovce se dostali do hry a diktovali tempo. V podstatě až do konce třetí třetiny. Během toho se jim podařilo vyrovnat. Nejprve Pýcha ve druhé části zachytil puk a prosadil se bekhendem. Ve třetí části dovršil Šafránek snažení první lajny a připsal si první branku sezony. Na konci utkání sahal ještě po jedné, která by zároveň znamenala i výhru, ale zacinkala jen tyčka.

Rozhodovalo se tak v prodloužení. Tam si Kolín po dvou třetinách věřil, ale hned při prvním střídání ve hře tři na tři přišla chyba a gól domácích. Ti tak zvítězili 4:3 po prodloužení.

"Chtěl jsem pro kluky, aby ty body zažili, aby vítězství přišlo. I proto jsme do třetí třetiny redukovali sestavu. Bohužel jsme nedali branky. V prodloužení jsme udělali chybu. Špatně jsme rozebrali hráče. I když jsem tam měl nejzkušenější hráče z týmu, tak to sehráli špatně. Ale z toho se nestřílí. To není důležité. Pro mě je důležitý předvedený výkon za dvě třetiny a s tím jsem spokojený,“ řekl po utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Branky: 3. Bureš (Chlubna), 13. Kovářů (Pleva), 15. Jícha (Kunstmüller, Wasserbauer), 61. Chlubna (Heinrich) – 5. Netušil (Černý), 34. Pýcha, 47. Šafránek (Zumr, Malý). Rozhodčí: Fiksa, Homola - Klouda, Zídek. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 3:1, 0:1, 0:1.

Kolín: Sejpal (od 31. Martínek O.) – Krejsa, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka, Barták, Nutil, Křeček – Zumr, Šafránek, Malý – Procházka, Martínek R., Kozák – Kysela, Netušil, Černý – Hladík, Beran, Jelínek.