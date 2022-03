Střelci neměli svůj den, zato oba gólmani ano. Do brány Jestřábů se postavil opět Bláha, který ve včerejším utkání po třetím gólu Kolína přenechal své místo Altrichtrovi. A vedl si náramně. Stejně na tom byl i kolínský Kuzněcov, který pustil za svá záda v pondělí jediný puk a také jeho zásluhou kozlové stav série srovnali a vynutili si třetí, rozhodující utkání. Jeden gól pustil i ve třetím utkání. Ten druhý padl do prázdné brány. Prostějov mohl slavit postup do vyřazovacích bojů.

V první třetině padl jediný gól a dal jej domácí Kloz. Klimčíkova střela od modré skončila až za bránou, odkud si jej před bránu „vyndal“ Kloz a neměl problém se zakončením. Prostějov byl o poznání aktivnější, měl více šancí než hosté. Jenže jejich snažení tupila častá oslabení. Jenže Kolínu se přesilové hry nedařily. Největší šanci na vyrovnání měl Šafránek, ani on ale Bláhu nepřekonal.

Kolín druhou periodu doslova přežil. Domácí měli moře vyložených příležitostí, všechny ale spálili. Buď byli nepřesní, nebo byl přesný gólman Kuzněcov. Na prostějovské straně to byl doslova festival zahozených příležitostí, velké šance měli hlavně v přesilových hrách. Kozlové často odolávali se štěstím. Gól nepadl a hosté tak drželi naději do poslední části.

Kolín se rozhodně nehodlal vzdát. Nejprve spálil dvě šance domácí Jáchym, pak prověřil lapačku Bláhy Piegl. Prostějovský gólman předvedl vynikající zákrok. Tlak Kolínských narůstal, na Bláhu létala jedna střela za druhou. Štiplavá byla jedovka Nika. Čas se ale nemilosrdně krátil, kozlové ne a ne udeřit. Minutu a šest vteřin před koncem si vzali oddechový čas. Poslední plán. Kuzněcov zůstal na střídačce, ale power play netrvala dlouho a domácí dali do prázdné brány postupovou branku. Jejím autorem byl Jiránek.

„Vypadli jsme, takže jsme smutní,“ hlesl po zápase kouč Kolína Petr Martínek. „To je ale jen A. A to B je, že jsme nadšení z toho, co jsme v Prostějově předvedli. Rvali jsme se. Prostě jsme rádi za celou sezonu, co jsme dokázali, jak jsme se prezentovali a že jsme se dostali až do předkola play off,“ hodil porážku za hlavu Martínek. „Byla to neskutečná sezona a museli jsme hráčům a všem okolo kolínského hokeje poděkovat za skvělou práci po celou sezonu. Třešničkou by byl postup, ale to se nedá nic dělat. Prostě hráči byli skvělí a patří jim velký dík za to, že Chance liga bude v Kolíně i další sezonu,“ dodal Martínek.

Prostějov – Kolín 2:0

Branky a nahrávky: 10. Kloz (Klimíček), 60. Jiránek. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:0.



Jestřábi Prostějov: Bláha – Husák, Klimíček, Staněk, Vala, Zajíc, Krejčí – Havlík, Jiránek, T. Jáchym – Rudovský, Novák, Kloz – Mrázek, Beránek, Koblížek – Švec, Podlaha, Štefka – Jelínek.



Marimex Kolín: Kuzněcov – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Čáp, Čížek, Zorko, Klodner – Sklenář, Šafránek, Veselý Jankovský, Štohanzl, Ouřada – Poppel, Morong, Pajer – Síla, Matějček.