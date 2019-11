Kozlové nasázeli Číně znovu deset branek

Kolín – Diváci chtějí vidět góly. Na utkání proti Chině Golden Dragon jich přišlo do ochozů znovu hodně a co chtěli, to dostali. V exotickém duelu jich padlo dvanáct.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek