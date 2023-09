/AKTUALIZOVÁNO/ Deset sezon strávili v rakouské ICEHL (původně EBEL) a minulý rok dominovali třetí nejvyšší české soutěži. To byl další soupeř kolínských hokejistů v pokračování Chance ligy. Na kolínský zimní stadion zavítal ambiciózní nováček ze Znojma, který měl na kontě tři body. Kozlové jich měli šest. Domácí vyhráli naprosto suverénně a před zraky patnácti stovek diváků (žáci a studenti kolínských škol měli vstup zdarma) nasázeli soupeři pět gólů. Navíc „hradecký“ gólman Kiviaho vychytal čisté konto.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Znojmo 5:0

Kolínští hokejisté byli od prvních minut aktivnější, snažili se o častou střelbu a často zaměstnávali hostující brankáře Groha. Ten odolával do jedenácté minuty. Skořepa vyhrál buly, puk si našel a narovnal Pajer a jeho rána do horního růžku byla nechytatelná. Odměna za aktivní hru. Také hosté měli několik slibných příležitostí, ale Kiviaho, který zaskočil v bráně místo Soukupa, byl pokaždé na správném místě. Kozlové vystřelili v první třetině patnáctkrát, hosté jen osmkrát.

Podstatně méně práce měl ve druhé třetině domácí gólman, zato ten hostující se měl co ohánět. Musel čelit hned čtyřiatřiceti střelám kolínských hráčů. Herní převaha domácího mužstva byla patrná, Kozlové se dostávali do zakončení o sto šest. A svoji snahu přetavili v další dvě branky. Nejprve byl ve vyložené šanci faulován Ouřada a k trestnému střílení se postavil mistr světa z roku 2010 Petr Koukal. Nájezd provedl parádně a pěkně v brankovišti vykoupal Groha. Svůj pokus nasměroval po blafáku do forhendu nad rameno bezmocného brankáře. Chvíli před koncem zůstal u levé tyče hostující brány zcela volný Dlouhý, který neměl problém trefit poloprázdnou bránu. Třígólový polštář byl před třetí třetinou hodně nadějný.

Definitivní pojistku přidal svou druhou brankou Skořepa, který těsně před gólmanem tečoval nahození Pajera. Fanoušci Kozlů se dožadovali bůra, toho jim dopřál svou ranou Piegl. Na jeho dělovku brankář Groh nedosáhl. Kolínští hráči i jejich příznivci si závěr utkání náramně užívali.

O zápas byl velký zájem díky studentské akci, kolínská mládež na stadion dorazila v hojném počtu. „Diváků bylo dost. Díky akci přišlo hodně lidí a vytvořili skvělou atmosféru,“ pochvaloval si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek, kterého nadchl i výkon mužstva. „Jsme samozřejmě rádi za jasný výsledek, ale také za předvedenou hru. Ta měla vysoké parametry ve všech činnostech, všichni hrabali na sto procent. A toho si strašně vážíme,“ přidal Martínek.

Další utkání sehrají Kozlové už ve středu, to se od 17.30 hodin představí na ledě Zlína. A to bude asi tvrdší oříšek. „Těžký soupeř, ale v této soutěži si nelze vybírat. Víme o síle Zlína, ale nejedeme k soupeři ustrašení a věřím, že toto vítězství nás nakopne, abychom se porvali o body. Nejedeme do Zlína předem poraženi, ale s chutí vyhrát, s pokorou a cílem tvrdě pracovat,“ dodal kouč kolínských Kozlů.

Branky a nahrávky: 11. Pajer (Skořepa), 30. Koukal (TS), 39. Dlouhý (Moravec,Král), 44. Skořepa (Piegl), 57. Piegl (Chalupa, Ouřada). Třetiny: 1:0, 2:0, 2:0.

SC Marimex Kolín: Kiviaho – Hampl, Němec, Piegl, Naar, Gaspar, Kolmann, Pinkas – Pajer, Skořepa, Vrhel – Dlouhý, Moravec, Král – Chalupa, Koukal, Ouřada – Síla, Morong, Lang.

Orli Znojmo: Groh – Bartko, Zahradníček, Stránský, Tejnor, Zukal, Jenáček, Mareš – Svoboda, Hruška, Karlsson – Špaček, Šťovíček, Adámek – Sklenář, Matuš, Beránek – Čermák, Kučera, Sedláček.