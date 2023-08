Hokejisté Kolína mají za sebou vydařené přípravné utkání. Minimálně z pohledu výsledku. Na svém výjezdu porazili v prvním zápase ze tří slovenský tým Modré Krídla Slovan. Kozlům, kteří se připravují na další ročník Chance ligy, vyšla především první třetina, v níž položili třemi góly klíč k úspěchu.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Vienna Capitals | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Modré Krídla - Kolín 2:4

Kolínu vyšla náramně úvodní třetina, ve které soupeře zaskočili třemi trefami. Skóre otevřel už ve čtvrté minutě Koukal, toho pak následovali Bernat z trestného střílení a Dlouhý. Druhá část byla výrazně poklidnější a na gól se čekalo dlouho. Ten dali domácí. Pak měl slovenský celek možnost snížit z přesilové hry pět na tři, ale to se mu nepovedlo. Pojistku mohl přidat na konci třetiny Koukal, ale v samostatném nájezdu neuspěl. Co se Krídlam nepovedlo ve druhé periodě, to jim vyšlo v té poslední. Rázem to bylo o gól a Kozlové se museli strachovat. Domácí odvolali gólmana, ale to vedlo jen ke gólu hostujícího Vrhela, který tak podtrhl výhru Kozlů.

Branky a nahrávky: 36. Ožvald (Hauser), 42. Včelka (Preisinger, Ožvald) – 4. Koukal (Pajer), 15. Bernat (TS), 19. Dlouhý (Král, Skořepa), 59. Vrhel. Třetiny: 0:3, 1:0, 1:1.

Kolín: Soukup – Pinkas, Piegl, Hampl, Němec, Klinecký, Naar, Koštoval, Hausler – Dlouhý, Skořepa, Král – Vrhel, Moravec, Ouřada – Síla, Koukal, Pajer - Šedivý, Morong, Bernat.