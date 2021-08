A to doslova, protože první dvacetiminutovku dokonce i vyhráli. Proměnili přesilovku. Čížek zakládal útok na Jiráska. Ten se ve středním pásmu ujal puku, popojel na modrou, vystřelil a bylo to. Po nepovedené druhé části ale odešli z ledu poraženi.

"Celkově zápas hodnotím dobře. Čekali jsme, že to bude těžký soupeř, to se potvrdilo. V první třetině jsme hráli velice dobře, propadli jsme ale ve druhé třetině. To soupeř jasně dominoval. Ve třetí třetině jsme si zasloužili minimálně ještě snížit, ale bohužel už nám to nebylo souzené,“ zhodnotil utkání kolínský trenér Petr Martínek.

Jeho tým ještě ve druhé třetině dokázal reagovat na vyrovnávací branku Rakušanů, když i kozlové proměnili přesilovku. Šafránek z kruhu posunul puk na Čápa na vrchol a ten z první udeřil. Jenže ve zbytku druhé části to bylo od modrobílých takové ospalé a výsledkem byly tři rychlé puky v kolínské bráně.

"Celou třetinu jsme tahali za kratší konec. Byli jsme i několikrát vyloučení a soupeř nás zatlačil. Řekli jsme si k tomu něco v kabině, a myslím, že ve třetí části se naše hra výrazně změnila, zlepšila a byli jsme kousek od toho, abychom snížili nebo vyrovnali,“ podotkl kouč Martínek.

I když se k brance schylovalo a v závěru měli kozlové ještě přesilovku s odvolaným gólmanem, branku už nedali a podlehli 2:4.

"Nedostali jsme se ke střele. Soupeř to měl dobře postavené. My jsme na variantu šest na čtyři ještě nebyli nějak extra připravení. I tak ale musí přijít víc střel. Nepřišlo. Ale je to přátelák. Víme o tom a budeme na tom pracovat,“ zdůraznil Petr Martínek.

Další utkání odehrají kozlové v úterý 17. srpna, a opět na vlastním ledě. Od 17.30 hodin hostí Jihlavu.

Branky: 3. Jirásek (Čížek), 33. Čáp (Šafránek) – 27. Hjalmarsson (Zalewski, Boivin), 34. Kainz (Alagic), 36. Hjalmarsson (Gordon), 40. Krainz (Kirchschläger). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 1:0, 1:4, 0:0. Diváci: 199.

Kolín: Sajdl (od 41. Sejpal), Čáp, Čížek, Kukla, Kachyňa, Müller, Váchal, Klodner - Jankovský, Šafránek, Král - Sklenář, Jirásek, Veselý - Krejčík, Svoboda, Zumr - Dvořák, Síla, Semirád – Petržilka.

Graz 99ers: Nussbacher - Ackered, Kirchschläger, Boivin, Kernberger, Altmann, Pfeffer - Kainz, Zalewski, Alagic, Ograjensek, Martin, Oberkofler, Grafenthin, Gordon, Maurer, Krainz, Pauschenwein, Rappold, Pesendorfer, Hjalmarsson.