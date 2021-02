Vlajkovou lodí Kozlů je seniorský A tým Kolína, který loni obsadil první místo po základní části, a díky tomu později postoupil do Chance ligy. Nejstarší kozly pak následují junioři a dorostenci. Ti se také mohli pyšnit jedničkou u svého názvu v tabulkách. Oba týmy čekala baráž o postup do extraligy, ale ta se nakonec kvůli pandemii nekonala.

V anketě o nejlepšího trenéra jsou automaticky nominováni trenéři tří výše uvedených týmu, a to Petr Martínek (A tým), Martin Rejthar (junioři) a Václav Rác (dorost).

Tři nominované týmy SC Kolín

A tým SC Kolín

Týmu kolínských Kozlů se podařilo v sezoně 2019/2020 obsadit první místo po základní části 2. ligy. Po vypuknutí covidové pandemie bylo zrušeno play off soutěže, ale Kolín díky umístění na prvním příčce dostal možnost postoupit do Chance ligy i bez play off. Nabídku přijal a potvrdil účast v profesionální soutěži. Kolín se tak po 37 letech znovu dočkal účasti hokejistů v 1. lize. Zajímavostí je, že i mezi profesionály Kolínští dávají důraz na vlastní odchovance. V týmu, který se zapojil do druhé nejvyšší soutěže v ČR, je více než polovina hráčů Kolíňáků. Začátek sezony v profesionální soutěži vyšel Kolínským dobře. Plně bodovali v úvodním domácím utkání sezony proti Vsetínu, kdy na zimním stadionu fandilo téměř třináct stovek fanoušků. V době uzávěrky nominace jim v tabulce patřilo 16. místo. Nyní jsou na hraně bojů o postup do play off.

Junioři SC Kolín

Kolínští junioři v sezoně 2019/2020 mířili do extraligy. Juniorka byla kolo před koncem své nadstavbové skupiny O postup do extraligy na prvním místě s náskokem čtyř bodů. Posledního zápasu nadstavbové části se ale kvůli covidové pandemii nedočkala, ani konečných postupových bojů.

Dorost SC Kolín

Dorostenci SC Kolín se v sezoně 2019/2020 stali vítězi nadstavbové části o postup do extraligy a čekala je baráž o postup do extraligy. Ta nebyla kvůli covidové situaci rozehrána. O postup se mladí hokejisté Kolína poprat nemohli, ale první místo v konečné tabulce jim nikdo nevezme.