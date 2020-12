V úterý vyrazí svěřenci trenéra Petra Martínka (na snímku) do dalekého Havířova. „Chtěli bychom navázat na dobrý výkon z Poruby a přivézt nějaký bod. A nebo hrát hůř a mít hlavně body,“ usmál se kolínský kormidelník Petr Martínek. „V Porubě jsme hráli dobře, ale neměli jsme žádný bod. Proti velice silnému protivníkovi jsme ale předvedli dobrý výkon. A jak už jsem několikrát řekl, zasloužili jsme si bodovat. Nebylo nám ale přáno,“ vrátil se ještě jednou k prohranému zápasu na půdě moravského celku kolínský kouč.

Druhá Poruba má shodně jako vedoucí Benátky nad Jizerou dvaadvacet bodů. To úterní soupeř Kozlů na tom není zdaleka tak dobře. Havířov je s devíti body čtrnáctý. Pro kolínské hokejisty by to měl být lehčí soupeř. To si ale nemyslí trenér. „To je jen tabulkové postavení. Havířov porazil Litoměřice, takže ukázal svoji sílu. Nekoukáme na tabulku, ale spíše na nás a náš výkon. Snad se dobrý výsledek dostaví,“ přeje si Martínek.

A jaký bude recept na to, aby Kozlové u protivníka bodovali? „Musíme stanovit takovou taktiku, aby byla úspěšná a na soupeře platila. Je to o každém hráči, jak k zápasu přistoupí. Ale z toho nemám obavy, hráči jsou tady dobří a přistupují k utkáním zodpovědně,“ těší šéfa kolínské střídačky. „Budeme se muset vyvarovat zbytečných chyb a zlepšit koncovku. Nějaké vyložené šance jsme měli i v Porubě, ale nedali jsme. Tohle musíme zlepšit.“

Po úterním zápase si Kolín zahraje po dlouhé době v domácím prostředí. „Sice budeme hrát doma, ale zase proti silnému soupeři. Ono stejně není slabých soupeřů. Vždy záleží o momentálním nastavení v hlavách,“ má jasno kolínský trenér.

Kozlové jsou v neúplné tabulce Chance ligy na sedmnáctém, tedy předposledním místě. Na kontě mají šest bodů, ale před sebou také dohrávky. Nabitý program je čeká v následujících dnech. Úterý cesta do Havířova, ve čtvrtek domácí zápas se Šumperkem, v sobotu výjezd do Jihlavy. „Je pravda, že nás čeká hodně zápasů v krátké době,“ hlesl Martínek.

A pak přijde série tří domácích duelů. „Příští týden nebudeme muset cestovat, ale zase se postavíme silným soupeřům. Tohle až taková úleva nebude. Ale alespoň nám odpadne dlouhé cestování,“ dodal kouč Kolína Petr Martínek.