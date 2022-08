Úvodní trénink na ledě zimního stadionu v Poděbradech absolvovali hokejisté SC Marimex Kolín, a to i proto, že led se na zimním stadionu v Kolíně začne tvořit až na začátku srpna. A tak musí Kozlové využít krátkého azylu právě v Poděbradech. „Je pro nás trošičku nepříjemné, že musíme dojíždět. Ale Poděbrady mají nový zimák, krásné a velké kabiny. Velmi nám vyšli vstříc, máme k dispozici rozcvičovnu i velkou tělocvičnu, máme tady prakticky kompletní zázemí, takže jsme spokojení,“ míní trenér A-týmu Petr Martínek.

Ten se svými kolegy připravil pro své svěřence hodinu a půl trvající tréninkovou jednotku, která se odehrávala v poměrně vysokém tempu. „Na úvod měli kluci takové volnější bruslení, poté jsme dělali cvičení na střelbu. Pak i kvůli zaměření na kondici jsme si zahráli ve třech, ve čtyřech, v pěti proti sobě. A na závěr bruslení,“ popisuje Petr Martínek.

První tréninky na ledě jsou pro hráče velmi často nepříjemné. I proto se tak trenéři rozhodli nezačít tak zhurta. „První trénink byl takový volnější, byl určený zejména k seznámení hráčů s novou výstrojí. Většina hráčů nafasovala nové brusle, kalhoty nebo rukavice, takže bylo třeba si to trochu osáhnout. Ale bylo vidět na klucích, že jsou velice natěšení, takže trénink podle nás proběhl velice dobře a ve velmi zajímavém tempu,“ myslí si dvaapadesátiletý kouč kolínského A-týmu, u kterého působí již dlouhé roky.

Od středy však čekají Kozly náročnější tréninky. To už totiž skončí období přizpůsobování se nové výstroji a volnější režim od trenérů. „V dnešní době jsou ty všechny věci sice skvělé a hrozně moderní, ale stejně každý hráč potřebuje jeden až dva tréninky, aby si to osahal, aby jim výstroj trochu změkla. Od středy už ale pojedeme tak, jak se má. Úplně na sto procent,“ upozorňuje kolínský kouč.

Ke kolínskému týmu se v rámci prvního tréninku připojil i zkušený útočník Petr Koukal z královéhradeckého Mountfieldu, v rámci zkoušky si své místo na soupisce bude chtít vybojovat odchovanec Tomáš Jelínek, jenž uplynulé roky strávil v organizaci Pardubic. „Trénovalo nás 20 hráčů do pole + tři brankáři. Z hráčů chyběl Honza Niko, který laboruje s nemocí. A chyběli také kluci, kteří jsou v Hradci a měli by se připojit k nám. Uvidíme, jak to s nimi bude. Je velká pravděpodobnost, že se někteří u nás objeví možná už v příštím týdnu,“ líčí Petr Martínek.

Soupiska SC Marimex Kolín na začátku přípravy na ledě v Poděbradech

Brankáři: Tomáš Sajdl, Jakub Soukup, Jakub Tichý.



Obránci: Zdeněk Čáp, Tomáš Jelínek (na zkoušku), Miroslav Kukla, Jakub Naar, Ján Niko (chyběl kvůli nemoci), René Piegl, Matěj Pinkas.



Útočníci: Václav Jankovský, Petr Koukal, Zdeněk Král, Kryštof Lang, Štěpán Matějček, Matěj Morong, Lukáš Nedvídek, Kryštof Ouřada, Radek Pilný, Vojtěch Síla, Jakub Sklenář, Daniel Šedivý, Filip Vaňkovský, Jan Veselý.

Daniel Krátký