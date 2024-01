Ze strašného začátku sezony se tým Frýdku-Místku zvedl a postupně nabíral na síle. V tabulce Chance ligy už nebyl před zápasem s kolínskými Kozly poslední, i když závěr roku se jim nevydařil. Z posledních šesti utkání čtyři prohráli. Kolínu zase nevyšly mače mezi svátky a oba po sedmi zápasech, kdy bodoval, prohrál. Pro oba celky to bylo náramně důležité střetnutí. Na ledě frýdeckého mužstva jasně dominovali domácí, kteří porazili Kolín tenisovým výsledkem. A většina jejich gólů byla přímo výstavních. Kozlová tak zapsali třetí prohru za sebou.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Frýdek-Místek – Kolín 6:1

Domácí hokejisté byli před tímto utkáním předposlední s třiatřiceti body, o bod méně měl už jen nováček ze Znojma. Kolínští na tom byli o poznání lépe, měli osm bodů k dobru a drželi desátou pozici zaručující předkolo play off. Roli mírného favorita ale hosté vůbec nezvládli. V dosavadním průběhu sezony je zdobila především parádní defenziva, teď měli v obraně velké díry.

Úvodní dvacetiminutovka nabídla jedinou branku a tu dali domácí. Vyloučení Vrhela potrestal po pouhých devíti vteřinách dorážkou Ramik. To běžela teprve pátá minuta. Největší příležitosti na vyrovnání měli Piegl a Síla. Proti prvně jmenovanému předvedl parádní zákrok domácí gólman, překonat Mokryho nedokázal ani z bezprostřední blízkosti Síla.

Ani start do druhé třetiny hostujícímu celku nevyšel. A inkasoval ještě rychleji než v první části. Ovšem byla to lahůdková branka, která by mohla aspirovat na nejkrásnější gól sezony. Domácí Veselý se dostal mezi třemi obránci až před Soukupa, jenže nezakončil, ale zadovkou našel neuvěřitelně spoluhráče Svačinu. Ten byl možná z této přihrávky také zaskočený a překvapený, ale odkrytou kolínskou klec nemohl minout.

Frýdku se tak dýchalo o poznání lépe, na tahu byl Kolín. V přesilovce měl pěkně nabito Vrhel, ale nic z toho nebylo. A tak opět udeřili domácí. Veselého rána skončila přímo v šibenici kolínské svatyně. Do stejného místě jenže na opačné straně kluziště pálil Moravec, který tak dal naději hostům do třetí třetiny. Kozlové odpověděli během půl minuty.

Jenže na body museli hosté zapomenout. V polovině závěrečné části dostali čtvrtý gól po nedůslednosti v obraně, kdy dostal nevídaně hodně volného prostoru Walega a parádně našel najíždějícího Morosze. Definitivní K.O. přišlo v 53. minutě z hole Hamana, jehož nahození skončilo až za zády Soukupa. V té chvíli už bylo jasné, že si Kolínští připíší třetí porážku v řadě. A aby toho nebylo málo, dostali Kozlové ještě šestou branku. Cedzo si pohrál s celou obranou Kozlů, objel branku a zasunul puk do brány. To byla domácí třešnička na dortu.

„Vyloženě se nám toto utkání nepovedlo,“ ulevil si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Ještě v první třetině jsme měli nějaké šance, ale netrefili jsme z dobrých pozic. Soupeř šel do vedení a dá se říci, že pak už dominoval. My jsme ještě snížili na tři jedna a doufali jsme, že s tím můžeme v poslední části něco udělat, ale po čtvrté brance Frýdku už to bylo o ničem a soupeř nás jasně přehrál,“ přiznal kouč Kozlů. „Naše sestava nebyla optimální, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Zaslouženě jsme prohráli. Nemá cenu hledat výmluvy, výkon i výsledek je špatný,“ dodal Petr Martínek.

Další dva zápasy sehrají Kozlové na svém ledě a bude to vy rychlém sledu. V sobotu hostí od 17 hodin Jestřáby z Prostějova, toto utkání začne v 17 hodin. Hned v pondělí od 18 hodin se modrobílí představí před svými fanoušky v duelu s Horáckou Slávií Třebíč.

Branky a nahrávky: 5. Ramik (Cedzo, Haman), 23. Svačina (Veselý, Urbanec), 38. Veselý (Svačina, Walega), 50. Marosz (Walega, Geidl), 54. Haman (Svačina), 59. Cedzo (Haman) – 38. Moravec. Třetiny: 1:0, 2:1, 3:0.

HC Frýdek-Místek: Mokry – Haman, Urbanec, Kowalczyk, Výtisk, Teper, Homola, Hrachovský– Svačina, Veselý, Doktor – Walega, Marosz, Kubiš – Ramik, Macháček, Cedzo – Sedlák, Matěj, Geidl.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Pinkas, Němec, Piegl, Sýkora, Hampl, Häusler – Lang, Skořepa, Vrhel – Gajda, Moravec, Pajer – Ouřada, Morong, Síla – Beneš, Naar.