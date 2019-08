Kozlové jedou opět na led soupeře

Třetí výjezd v řadě čeká dnes (čtvrtek) na kolínské hokejisty. Podruhé v týdnu se vydají na Vysočinu, tentokrát do Žďáru nad Sázavou. Zatímco pro ně to bud další z řady venkovních utkání, pro žďárské plameny to bude první domácí utkání sezony.

Žďár doposavad odehrál jeden přípravný duel. V úterý změřil síly s Třebíčí a prohrál 0:2. Kozlové také na první přátelskou výhru čekají. Napoprvé na Kobře prohráli 1:5, v úterý v Havlíčkově Brodě 5:7. Dá se předpokládat, že na obou stranách budou i v dalším přípravném utkání trenéři zkoušet hráče a dávat prostor mladíkům. Zápas ve Žďáru nad Sázavou začíná v 18 hodin.

Autor: Tereza Marvánková Hölzlová