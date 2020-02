Kolín ve třech z pěti letošních utkáních s Kobrou vyhrál. Na začátku sezony sice podlehl Pražanům doma 4:6 a venku 1:5, pak ale přemohl Kobru 3:2, před Vánoci venku 5:2 a v lednu na domácí půdě znovu o gól 4:3. Jak dopadne šestý zápas těchto soupeřů?

Kolín chce vyhrát, aby upevnil pozici na prvním místě. Pražané chtějí také vyhrát, aby ještě mohli bojovat o umístění v první čtyřce, aby play off začínali na domácím ledě. A jak to vypadá tedy v tabulce?

První je Kolín (84), druhá Příbram (82), třetí jsou Klatovy (78). Všechny tři tyto týmy mají shodný počet odehraných utkání. Jedno utkání k dobru má čtvrtý Tábor (76) a pátá Kobra má aktuálně také odehraný plný počet zápasů (70 bodů). O první místo je tedy boj. A o umístění v první dvojce, které by zaručovala postup přímo do semifinále play off, také. Jisté je, že David servis zůstane šestý a bude hrát předkolo. Kobra bude určitě také hrát předkolo, ale teoreticky by mohla skočit na čtvrté místo a začínala by předkolo doma.

Kolín má jisté, že bude nejhůře čtvrtý, tedy tak jako tak bude začínat play off doma. Jestli to bude ale v sobotu 7. března v předkole play off nebo až ve středu 18. března v semifinále, to se ještě neví.

Napoví ale už i sobotní zápas s Kobrou. Ve 39. kole má Příbram volno. Klatovy hostí Tábor a Písek hostí David servis.