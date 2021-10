O dvě příčky a především o tři body si v posledním zápase přilepšili hokejisté Kolína. V utkání Chance ligy porazili Šumperk na svém ledě 5:2 a pohled do tabulky je o něco příznivější. Čeká je ale další velice důležitá bitva.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Šumperk (5:2) | Foto: Foto: Michal Bílek

Tabulka je velice vyrovnaná, bodové rozdíly minimální. Každý zápas má svou důležitost a váhu. I ten další. V sobotu od 17 hodin hrají kozlové v Kadani. Ta je beznadějně poslední, zatím nezískala ani jediný bod. Kolín je favoritem, ale… „Nebude to zase nic lehkého. Spoustu utkání odehrála Kadaň se ctí,“ varuje před podceněním jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „O to to bude těžší. Budeme ale dělat všechno pro to, abychom urvali body,“ přeje si kouč Kolína.