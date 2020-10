Kolínští Kozlové se snad po čtrnácti dnech dočkají. Jedou do Benátek

Ve středu by kolínští Kozlové měli konečně nastoupit po čtrnácti dnech k dalšímu utkání hokejové Chance ligy. Nepojedou ale do Litoměřic, jelikož Litoměřičtí jsou od víkendu v karanténě, pojedou do Benátek nad Jizerou. Zápas tam začíná v 17.30 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Utkání je dohrávkou z 28. září, kdy byl v izolaci Kolín a nehrálo se na kolínském ledě. Dojde ale k výměně pořadatelství a zápas se bude hrát v Benátkách. Utkání Kozlů, které se mělo hrát pak na konci listopadu v Benátkách, se bude hrát v Kolíně. Fanoušci o domácí zápas nepřijdou. Bude se hrát 28. listopadu od 17 hodin.

Autor: Redakce