Kolín odehrál dosud dvacet osm zápasů. A využil v nich hned šest gólmanů. To je nevídaná rarita. „Asi ano. Ale na druhou stranu jsme partnerský klub extraligového klubu na bázi farmy, takže bych to zase tak drasticky neviděl. V této situaci není až tak divné, že máme k dispozici extraligové brankáře nebo gólmany z juniorky z Hradce Králové,“ uvedl na téma velkého počtu gólmanů trenér kolínského mužstva Petr Martínek, který podle svých slov tohle nikdy na vlastní kůži ani jako hráč ani jako trenér nezažil.

Fanoušci jdou na zápas a těžko mohou tušit, koho mezi třemi tyčemi uvidí.

Gólmani musí snášet obrovský tlak. Jejich chyba je vždy vidět nejvíc. A když cítí za zády další konkurenci, může mu to svazovat ruce a nohy ještě víc. „Své o tom ví stálice kolínských barev a miláček publika Martin Sejpal. „Je nás tady hodně a je to dost těžké na psychiku,“ přiznal gólman s číslem dvě na dresu.

Zbraně ale rozhodně neskládá. „Snažím se každý den trénovat naplno, jako kdybych měl druhý den chytat. Musím čekat na šanci a doufám, že ještě nějakou dostanu,“ věří Sejpal.

ROZHODNĚTE: Kdo byl nejlepším podzimním střelcem Kolínska?

Co všichni kolínští brankáři prožívají, to asi neví nikdo. Do hlavy jim nikdo nevidí. „A ani nechci,“ pousměje se trenér Martínek. „Pro gólmany je to hodně náročné. Chytat může jen jeden, je to jejich úděl. Není to jako u hráčů, na ně takový tlak není. A každá chyba je vidět nejvíc,“ přidal kouč Kolína.

Chytat chce každý ze zmíněných brankářů. Starší a zkušenější borci by se nejraději viděli v bráně každé utkání. Mladíci si musí počkat. „Nějak to nevnímám a na šanci vyloženě nečekám. Přece jenom jsem kategorií ještě junior, tudíž se soustředím hlavně na své výkony v juniorce a jestli přijde šance v Kolíně, tak to je jen za odměnu. Samozřejmě jsem za tuto šanci neskutečně šťastný. Ale jak říkám, teď se soustředím v Hradci na juniorku, kde padá šest týmů a je před námi obrovsky těžký úkol,“ uvedl osmnáctiletý mladíček Jakub Tichý.

Vybrat na zápas jednoho a toho pravého musí být pro trenéry oříšek. „Je to na dohodě s Hradcem. Hlavně to má na starost trenér gólmanů Martin Hušek, který vše řeší s trenérem gólmanů v Hradci. Ti se pobaví, přednesou nám svoji verzi a pak do společně doladíme,“ prozradil Martínek.

Kolín se pere o záchranu, takže je zcela na prvním místě i kvalita a forma gólmanů. Ti musí podávat nadstandardní výkony. Snad se jim bude nadále dařit.

Gólmani Kolína

Henri Kiviaho 5 zápasů obdržené góly 11 úspěšnost 93,68 %

Martin Sejpal 5 zápasů obdržené góly 11 úspěšnost 90,09 %

Štěpán Lukeš 2 zápasy obdržené góly 5 úspěšnost 90,00 %

Jan Strmeň 6 zápasů obdržené góly 19 úspěšnost 89,14 %

Tomáš Sajdl 7 zápasů obdržené góly 24 úspěšnost 88,68 %

Jakub Tichý 4 zápasy obdržené góly 12 úspěšnost 85,88 %