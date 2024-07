První dva měsíce letní přípravy proběhly podle plánu. Důležité je, že jsme odtrénovali zhruba vše, co jsme chtěli a bez zdravotních problémů. Poté hráči dostali sedmnáct dní volno, kde se připravovali individuálně a v pátek 18. července se sešel kompletní tým na fyzických testech v Praze na FTVS. Od tohoto týdne se už připravujeme na ledě v Poděbradech, kde hráči absolvují dvoufázové tréninky na ledě. První přípravný zápas sehrajeme ještě v Poděbradech s Litoměřicemi a potom se už přesouváme na domácí půdu do Kolína, kde by měl být pro nás od 6. srpna připravený led.

Kádr doznal několika změn. Budou ještě nějaké?

Kádr se tvoří pořád a bude finalizovat těsně před soutěží jeho podoba. Asi zatím tou nejzásadnější je, že jsme se dohodli nově na smlouvě s Jakubem Husou, který se vrací po třech letech zpět do Kolína. Kuba přichází jako náhrada za Reného Piegla, kterého jsme se rozhodli uvolnit ze smlouvy. Renda dostal možnost vrátit se zpět do rodných Českých Budějovic a zabojovat o místo v extraligovém týmu. Renda bude mít vyřízený zpětný střídavý start zpátky do Kolína, tak je možnost, že se objeví během sezony v naší sestavě. Určitě bychom měli zájem mít oba hráče na smlouvě u nás v Kolíně, ale z ekonomického důvodu si můžeme dovolit jen jednoho, proto nastala tato výměna.

A co další změny?

Od začátku přípravy na ledě se k nám připojili Matěj Gardoň a Vojtěch Malínek z Mladé Boleslavi. Do obrany přichází ještě Tadeáš Tůma, který naposledy nastupoval za českobudějovickou juniorku, a Tomáš Moravec, který se nám vrací z dlouhodobého hostování z Boleslavi. Jedná se o mladé hráče, kteří absolvují první sezonu mezi muži a chceme s nimi pracovat tak, aby se v budoucnu pevně začlenili do naší sestavy.

Realizační tým načne už čtvrtou sezonu spolu. Jak jste s trenérským duem spokojeni?

Samozřejmě je vždycky co vylepšit a budeme opět tvrdě pracovat během sezony. Trenéři odvádějí dobrou práci s týmem a někdy to nemají úplně snadné. Loňskou sezonu jsme odehráli s nejmladším kádrem v lize a zařadili jsme do sestavy nejvíce hráčů do třiadvaceti let v celé soutěži. Celý trenérský tým je plně v kompetenci Kolína a bude se snažit opět tým posunout dál.

Jak bude v nadcházející sezoně pokračovat spolupráce s Hradcem Králové? Bude ve stejných kolejích jako předešlé ročníky?

Hradec Králové zůstává nadále náš partnerský tým, ale spolupráce se po čtyřech letech mění a nebude tak výrazná jako v předešlých sezonách. Do Kolína bude pendlovat méně hráčů, kteří byli pod smlouvou v Mountfieldu HK. Kolín výrazně navýšil počet hráčů, kteří mají smlouvu přímo s Kozly a stává se více soběstačný.

Budete také více spolupracovat s dalšími extraligovými kluby jako Mladá Boleslav a Liberec. Co si od toho nejvíce slibujete?

S Libercem máme užší spolupráci už dva roky a budeme v tom nadále pokračovat. Hráči jako Kolmann, Dlouhý a Hampl jsou sice pod smlouvami u nás v Kolíně, ale z Liberce se mohou v naší sestavě objevit i další hráči. S Mladou Boleslaví bude také probíhat užší spolupráce a z toho už plyne příchod Karla Křepelky a hráčů Gardoně s Malínkem, kteří si přišli vybojovat místo v sestavě. Tyto menší spolupráce v rámci první ligy nejsou neobvyklé a možná až polovina týmů má navázané některé extraligové kluby na sebe.

Sezona tak bude pro klub výrazně náročnější po finanční stránce.

Určitě. Sezona bude pro nás náročná jak po sportovní tak ekonomické stránce. Celé léto na tom pracujeme a budeme určitě pracovat i během sezony, abychom to vše zvládli. Poslední dva roky nám play off uteklo o bod nebo dva. Určitě máme přání, aby se nám to konečně povedlo a do play off se podívali. Do sezony půjdeme určitě s velkou pokorou a pracovitostí a uvidíme na konci základní části, na co nám to bude stačit.