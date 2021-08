Pět přípravných utkání mají za sebou a stejnou porci ještě před sebou. Hokejisté Kolína se pilně připravují na druhou sezonu v Chance lize. A v tomto týdnu sehrají hned tři přípravná střetnutí.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Jihlava (1:2) | Foto: Foto: Michal Bílek

V úterý vyrazí Kozlové na dalekou cestu do Třebíče, kde sehrají šesté utkání. Zápas na tamním zimním stadionu začne v 18 hodin. O dva dny později, tedy ve čtvrtek, budou hrát kolínští hokejisté pro změnu před svými příznivci. Na svém zimním stadionu budou hostit Vrchlabí. Utkání bude mít úvodní buly v 17.30 hodin. A mohl by to být hodně zajímavý duel, souboj s tímto protivníkem na jeho ledě byl dost vypjatý. Třetím zápasem tohoto týdne bude souboj s rakouským extraligovým celkem se Salzburgu. Utkání se bude hrát v Kolíně v sobotu od 15 hodin.