Povzbuzeni domácí výhrou nad Vrchlabím (3:2) nastoupí hokejisté Kolína k dalšímu utkání Chance ligy. Na svém zimním stadionu budou v sobotu od 17 hodin hostit Ústí nad Labem.

Z utkání SC Kolín - Kadaň (2:3). | Foto: Michal Bílek

Podle tabulkového postavení by to měl být pro Kozly hratelný soupeř. To si ale rozhodně trenér Kolína nepřipouští. „Hlavně je to silný soupeř. Jako ostatní týmy,“ hlesl Petr Martínek. „Vyhráli za tři body v Havířově, takže nás nečeká nic lehkého,“ varuje hráče před podceněním.