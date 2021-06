Hráč s více než sedmi sty odehranými zápasy v nejvyšší soutěži má kromě extraligových také reprezentační i prvoligové zkušenosti. V uplynulé sezoně nevynechal jediný hradecký zápas, o rok dříve naskakoval v Chance lize za chomutovské Piráty. Nyní se do stejné soutěže vrací, tentokrát do týmu SC Kolín.

„Jsme rádi, že jsme se s Kubou domluvili na spolupráci, jelikož pro Kolín je to výrazná posila a pro naše extraligové mužstvo velmi dobrá možnost Kubu využít v případě potřeby. Vzhledem k jeho zkušenostem počítáme s tím, že bude mentorem pro mladé hráče a pomůže nám zvládnout i náš primární cíl pro tuto sezonu, kterým je udržení prvoligové příslušnosti Kozlů i pro další soutěžní ročníky,“ řekl enerální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček k podpisu smlouvy s Jakubem Sklenářem.

„Hráče jako Jakuba jsme dlouhodobě hledali a jsme velice rádi, že zakotví právě u nás v Kolíně. Jeho zkušenosti budou obrovským přínosem nejen na ledě, ale také v kabině,“ vyjádřil se sportovní manažer SC Kolín Jan Stehlík k podpisu smlouvy se Sklenářem.

Profil Jakuba Sklenáře

Jakub Sklenář pochází ze Znojma, kde se 20. března 1988 narodil a také udělal své první hokejové krůčky. V sezoně 2003/04 se přesunul do Prahy, vyhlédla si ho totiž Slavia. Se sešívaným dorostem si ihned také došel pro dva tituly v řadě (2004, 2005). Zároveň také nakoukl do reprezentačních výběrů, do kterých nepříliš vysoký útočník patřil už od kategorie U16. S týmem do osmnácti let si v roce 2006 odvezl ze švédského MS bronzové medaile, o dva roky později si zahrál i na domácím MS juniorů v Pardubicích, kde zazářil čtyřmi brankami.



Než se dokázal naplno prosadit do extraligového kádru Pražanů, naskakoval za prvoligový Havlíčkův Brod. Ve své sbírce úspěchů má extraligový titul ze sezony 2007/08, stříbro z 2008/09 a dva bronzy z ročníků 2009/10 a 2012/13, to vše se svým parťákem z mládeže Vladimírem Růžičkou mladším a také pod taktovkou kouče Vladimíra Růžičky staršího. V roce 2009 byl dokonce oceněn jako nejslušnější hráč ligy. Se sešívanými zažil mnoho úspěchů, ale také jeden velký pád do první ligy v roce 2015.



Definitivní šanci na účast v nejvyšší soutěži ztratili Pražané v posledním kole baráže s chomutovskými Piráty, kteří se tehdy vraceli mezi elitu, a Jakub Sklenář rozšířil jejich řady. S Chomutovem si 177 centimetrů vysoké křídlo zahrálo semifinále play off, ale také opět baráž, ve které v ročníku 2018/19 neuspěl. Po roce v první lize se opět ozval Vladimír Růžička, který si svého bývalého svěřence vyhlédl do kádru Mountfieldu HK.



V týmu Východočechů patřil mezi pětici hráčů, kteří nevynechali v základní části jediné utkání. Navíc nechyběl žádný zápas ani ve vyřazovacích bojích. I díky této porci překonal útočník s defenzivními povinnostmi metu 700 utkání v nejvyšší soutěži. Další zápasy možná přijdou v ročníku 2021/22, primárně se ale bude soustředit na poctivou práci v partnerském Kolíně.