Hokejový tým SC Marimex Kolín se chystá na svou pátou sezonu v Chance lize. Nic nechce podcenit a do svých řad shání nové akvizice. Čerstvou posilou je Martin Lang, který se v minulé sezoně probojoval se zlínskými Berany až do finále soutěže.

Martin Lang | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Když mě Kolín oslovil, měl jsem několik zájemců a možností, ale Kolín se jevil jako nejlepší volba,“ komentoval svůj přestup na webových stránkách kolínského klubu Martin Lang.

Třiadvacetiletý borec patřil do reprezentačních výběrů kategorií U16 a U17. V severoamerické juniorské soutěži WHL zapsal v týmech Kamloops Blazers a Moos Jaw Warriors dohromady 76 bodů. Poté nastupoval za Plzeň a Litoměřice, svými výkony si také vybojoval účast na MS juniorů v Kanadě. V minulé sezoně utrpěl otřes mozku a v základní části odehrál čtyřicet zápasů. „Ze začátku minulé sezony se mi dařilo, ale po otřesu mozku to bylo těžké a nebylo to ono. Ale od ledna už se mi hrálo dobře,“ okomentoval svou sezonu Lang poté, co v ní nastřílel 11 gólů a přidal 7 asistencí. V play off, ve kterém s Berany došel až do finále, zaregistroval 7 bodů v deseti zápasech.

Nyní má před sebou novou výzvu. „V Kolíně je vždy úžasná atmosféra a fanoušci jsou skvělí,“ okomentoval svoje zkušenosti s Kolínem. „Také je tu super zázemí a velmi mladý kolektiv,“ dodal.

Už dříve kolínský klub ohlásil příchod Robin Všetečka. Třiadvacetiletý hokejista přišel z pražské Slavie. Ve Slavii nejenže odehrál všechny své zápasy ve druhé nejvyšší soutěži, ale také tam strávil celé své mládí a Kolín tedy po Kobře Praze bude teprve druhým týmem, jiným než Sešívaní, za který Všetečka nastoupí. V minulosti totiž odehrál čtyři zápasy za pražskou Kobru ve druhé lize.

Smlouvu s Kozly prodloužili Vojtěch Síla, Petr Kolmann a Jan Kloz. Z kádru loňské sezony mají platné smlouvy Kryštof Ouřada, Jakub Soukup, René Piegl, Petr Moravec, Kryštof Lang a Matěj Pinkas. Naopak skončil Stanislav Vrhel, který dal přednost jinému klubu, smlouvy nebyly nabídnuté Štěpánu Němcovi, Zdeňku Královi a Danovi Šedivému. „Všem těmto hráčům děkujeme za odvedené služby za náš klub,“ uvedl už dříve na klubových stránkách manažer Kozlů Lukáš Krejčík.

Trenérský tým bude pokračovat ve stejném složení jako v minulé sezoně. „ Společně oba trenéři a klub projevili zájem pokračovat ve společné práci a dostat tým v příští sezoně do play off. A s tím souvisí i to, že se budeme snažit sestavit konkurence schopný tým, který bude mít potenciál a ambice,“ přidal Krejčík.