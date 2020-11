Hostující Kozlové po bezbrankové první třetině jako první udeřili, jenže Poruba skóre otočila. Kolínu se povedlo na začátku závěrečné třetiny srovnat, ale dva góly domácích byly rozhodující.

„Měli jsme být papírovým favoritem, jenže na ledě to tak nevypadalo. Soupeř nám dělal problémy svou aktivní hrou a nám se nedařilo si s tím poradit, i když jsme se na ni poctivě připravovali. Připadalo mi, jak kdyby někteří hráči na předzápasové poradě nebyli a mysleli si, že se soupeř porazí sám,“ nebyl z výkonu svého mužstva nadšený trenér Poruby Marek Pavlačka. „Můžeme být spokojeni pouze za plný počet bodů, ale určitě ne s tím, co jsme na ledě předvedli. Snad to bude pro nás ponaučení a k dalším zápasům nastoupíme s úplně jiným přístupem hodného mužstva, které se chce rvát o vrchní příčky tabulky,“ řekl po utkání kouč Pavlačka.

Naopak kolínský kormidelník Petr Martínek byl spokojený. Až na to, že jeho celek nebodoval. „Odehráli jsem utkání proti soupeři, který má ambice na postup do Extraligy a dokážu říct, že jsme tady byli víc než rovnocenným soupeřem,“ uvedl trenér Kozlů. „Dokonce si myslím, že jsme si alespoň bod zasloužili. Bohužel jsme ho nezískali. Nedokázali jsme totiž využít naše šance a srdíčkem, kterým jsme tady hráli, jsme domácím hodně znepříjemnili život,“ byl přesvědčený Petr Martínek.

Nejbližší program Kolína

ÚT 1. prosince: Havířov – SC Kolín

ČT 3. prosince: SC Kolín – Draci Šumperk

SO 5. prosince: Dukla Jihlava – SC Kolín

ST 9. prosince: SC Kolín – Stadion Vrchlabí

SO 12. prosince: SC Kolín – Ústí nad Labem

PO 14. prosince: SC Kolín – Frýdek-Místek