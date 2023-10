Finalista loňského ročníku a momentálně druhý celek tabulky hokejové Chance ligy byl soupeřem Kolína ve dvanáctém kole soutěže. Kozlové si chtěli po porážce v Litoměřicích spravit náladu před zraky svých příznivců, ale nepovedlo se. Kozlové dvakrát vedli, nakonec přenechali všechny body protivníkovi. Zápas sledovalo více než tisíc dvě stě diváků.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Vsetín 2:3

Kolín v první třetině zase potvrdil, že se mu střelecky v této sezoně zatím nedaří. Začal dobře, byl aktivní, ale žádnou ze svých střel v branku nepřetavil. Nutno podotknout, že těch střel zase tak moc nebylo. Největší šanci měl Moravec, proti němu vytáhl pěkný zákrok Romančík. Postupem času přebrali iniciativu na své hokejky Valaši, ani jim se ale skórovat nepodařilo.

Fanoušci Kolína v akci

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Také do druhé dvacetiminutovky vstoupil Kolín hodně sebevědomě a dostával se do šancí. Romančík byl pozorný, pak ale nestačil na pokus Chalupy, který předvedl parádní stahovačku a skóroval. Jen čtyři minuty měli Kozlové těsný náskok, pak Vsetín vyrovnal. Po obrovské šanci Kolína ukázali hosté skvělou kombinační akci, na jejímž konci byl Larsen, který zamířil parádně pod víko Soukupovy brány. Do kabin šli ale veselejší domácí hokejisté, když byl na správném místě Moravec, který dal svou tečí první branku v sezoně. Všechny tři branky pohladily oko diváka.

Kolín si vybral v prostřední části svoji normu branek, takže v poslední třetině už neudeřil. Zato Vsetín hned dvakrát a skóre otočil ve svůj prospěch. Během tří minut převrátili misku vah na stranu hostí Kenr a po něm Hrňa. Jeho gól byl vítězný. Kolín se nemohl dostat do závěrečného tlaku, příčinou byla dvě vyloučení a Valaši si v klidu výhru pohlídali.

„Tentokrát jsme nesmírně zklamaní, protože jsme předvedli parádní výkon. Naše hra měla velké parametry. Ale doplatili jsme na neproměňování šancí,“ řekl k zápasu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Soupeř ve třetí třetině využil dvě naše chyby. Našim hráčům nemáme co vytknout, makali po celý zápas,“ přidal Martínek. „Naše střelecká impotence je do nebe volající, neproměnili jsme hodně šancí. Podali jsme výborný výkon a skvělá byla i atmosféra, ke které přispěli i fanoušci Vsetína. Ale my jsme bez bodu a jsme smutní. Strašně nás to štve,“ dodal kouč Kozlů.

Fanoušci Vsetína na kolínském stadionu

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Další kolo je na programu ve středu, to jedou Kozlové na led pražské Slavie, kde utkání začne v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 27. Chalupa, 39. Moravec (Němec, Dlouhý) – 31. Larsen (Jandus, Kern), 44. Kern (Jandus, Holec), 47. Hrňa (Půček, Smetana). Třetiny: 0:0, 2:1, 0:2.

Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Hampl, Němec, Piegl, Naar, J. Šedivý – Dlouhý, Skořepa, Moravec – Chalupa, Vrhel, Ouřada – Síla, Koukal, Pajer – D. Šedivý, Morong, K. Lang.

Vsetín: Romančík – Staněk, Larsen, Smetana, Jenáček, Hryciow, Kojo, Petrovický – Jonák, Bērziņš, Rob – Půček, Dědek, Hrňa – Holec, Kern, Jandus – Bláha, Kratochvil, Vaňo.