Kolín – Sokolov 2:3 pp

Úvodní třetina nabídla urputný boj, nenabídla však ani jeden gól. A kdo k němu měl blíže? Těžko říct. Šancí bylo na obou stranách dost, činili se oba gólmani. První velikou příležitost měl domácí Veselý, gólmana ale neprostřelil. Také Lukáš Krejčík byl ve výborné pozici, pud do sítě nedopravil. Na druhé straně hřiště zase předvedl několik skvělých zákroků Strmeň. Pokus Vracovského skryl v lapačce, všechny díry v bráně ucpal i při střelách Jurčíka nebo Tomiho.

Branky začaly padal v prostřední části. A byli to Kozlové, kteří šli do vedení. Dokonce při vlastním oslabení. Puk parádně vyvezl z obranného pásma Čáp, perfektně přihrál Matějčkovi a ten si připravil gólmana výborně. Po jeho střele neměl Neužil šanci. Vedení ale vydrželo domácím jen něco málo přes minutu. Pořízkova teč v přesilové hře v polovině zápasu byla nechytatelná.

Nelítostná bitva pokračovala i v závěrečné třetině. Na konci druhé části byl vyloučen Čížek, kterého zkraje poslední periody doplnil na trestné lavici Lukáš Krejčík. Domácí ale dvojnásobné oslabení přečkali. A pak znovu udeřili. Podruhé v utkání měli gól k dobru. Mezi kruhy si srovnal puk Veselý a přesnou střelou do růžku nedal Neužilovi šanci. Celý zimák tlačil časomíru kupředu. Jenže necelou minutu před koncem hosté vyrovnali. Rohan našel puk na brankovišti a dloubl jej do brány.

Prodloužení se hrálo jen minutu a čtrnáct vteřin. Sokolovský Pohl rozjásal hostující tábor. Domácí tak získali jen bod. I ve třetím zápase na svém ledě ale dokázali bodovat.

„Nehodnotí se mi to nejlépe. Odevzdali jsme na ledě všechno co v nás bylo. Dělali jsme možné i nemožné, abychom uspěli. Jenže v poslední minutě jsme nedostali puk z pásma a byl z toho gól. Byli jsme kousíček od třech bodů. Je to pro nás těžká rána,“ byl zklamaný z výsledku, ale ne z výkonu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Jeho tým dřel, nakonec mu zbyl jen bod. „Jednou jsme byli v power play úspěšní my, teď soupeř. Podali jsme ale zodpovědný a pracovitý výkon, jen to nedopadlo tak, jak jsme si představovali,“ litoval kouč.

Kolín dostal vyrovnávací branku těsně před koncem. A to vždy hodně zamrzí. „To bylo strašné. Hlavně proto, že jsme body hodně chtěli. Byli jsme kousek od výhry a pro náš mladý tým je hodně těžké se s tím vyrovnat. Věřím, že v dalším utkání můžeme uspět. Pokud budeme pracovat, výsledky se dostaví. Nic není zadarmo. Jsme ale přesvědčeni, že se karta obrátí,“ dodal Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 29. Matějček (Čáp), 46. J. Veselý (Šafránek, Šalda) – 30. Pořízek (Vracovský, T. Rohan), 60. T. Rohan (Jurčík, Strejček), 62. J. Pohl (T. Rohan). Třetiny: 0:0, 1:1, 1:1, - 0:1.

SC Kolín: Strmeň – Piegl, Čáp, Šalda, Váchal, Kachyňa, V. Čížek - J. Sklenář, Šafránek, J. Veselý - Jankovský, Štohanzl, Z. Král – Morong, Petržilka, Zumr – Matějček, Poppel, Matyáš Svoboda - L. Krejčík.

HC Baník Sokolov: Neužil - A. Rulík, J. Novák, J. Pohl, Strejček, Kadeřávek, Klejna, Ra. Jeřábek – Vracovský, Kverka, Šmerha – Jurčík, T. Rohan, Tomi – Kuťák, Pořízek, M. Sloboda - T. Jandus, Hašek, Křemen.