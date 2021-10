Kolín – Poruba 2:1

Jen jeden gól a žádná velká paráda. Kozlové si v první třetině vypracovali mnohem méně příležitostí než Poruba, přesto byli o krůček vpředu. Jedinou trefu měl na svědomí Král po souhře elitní formace a přihrávce od kapitána Šafránka. Jinak ale byli o dost aktivnější hostující borci. Šancí bylo k vidění pramálo, diváci si na své rozhodně nepřišli.

Jestliže byl po první periodě náskok kozlů jednogólový, stejné to bylo i po druhé třetině. Poruba sklidila za svoji aktivitu úspěch v podobě vyrovnání. Jenže zakrátko měli Kolínští těsný náskok zpět. Druhou asistenci si připsal Šafránek, tentokrát nabil na gól Veselému. Od té doby byli domácí o dost aktivnější. Jejich snaze snad chyběla jen třetí branka. Bylo jasné, že bude v závěrečné třetině o co hrát.

Jak si vystačit s dvěma zásahy v hokejovém utkání naplno demonstrovali domácí borci, a to především ve třetí třetině. Střelce Poruby drželi zkrátka. Velké šance měly oba týmy, ale brankáři na obou polovinách hřiště odolali. A na řadu mohla přijít oslavná „cukrářka“ kotle s domácími hokejisty.

„Jsme šťastni, že jsme to zvládli a máme tři body. Byl to nesmírně těžký zápas. Poruba má skvělé mužstvo, jenže my jsme věděli, že poctivou hrou jim můžeme být rovnocenným protivníkem,“ radoval se po výhře jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Na ledě nás zdobila obětavost a nasazení, hráli jsme výborně a především disciplinovaně. Nedali jsme soupeři žádnou přesilovku, byl to takový zápas play off. Všechno jsme plnili. Hráli jsme dobře odzadu, bránili jsme výborně a pomohl i gólman i útočníci,“ vyprávěl Martínek.

Jeho tým dal jen dvě branky, to mu stačilo na tři body. „Je nebývalé, že jsme dali dva góly a vyhráli jsme. To ale pramenilo především z toho, že jsme hráli skvěle dozadu. Věděli jsme, že pokud budeme k jejich výborným hráčům liknaví, tak to bude průšvih. Vzali jsme si to k srdci. Dali jsme jen dva góly, ale dostali jeden. Takže máme tři body a to je nejdůležitější. Přesvědčili jsme se, že když všichni plní dané pokyny, tak můžeme být úspěšní,“ radoval se Martínek.

Branky a nahrávky: 10.. Král (Šafránek, Piegl), 30. Veselý (Šafránek, Jankovský) – 27. Hrníčko (Bitten). Třetiny: 1:0, 1:1, 0:0.

SC Kolín: Strmeň (Tichý) – Piegl, Čáp, Váchal, Kukla, Kachyňa, Čížek – Jankovský, Šafránek, Král – Krejčík, Matějček, Veselý – Svoboda, Zumr, Petržilka – Dvořák, Morong, Poppel – Semirád.

Poruba 2011: Muštukovs – Husa, Žovinec, Voráček, Szathmáry, Barinka, Houdek – Korkiakoski, Toman, Guman – Hrníčko, Bitten, Stloukal – Gřeš, Vachovec, Jenyš – Brodek, Hotěk, Kanko.