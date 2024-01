Když spolu hráli v prosinci naposledy, překvapivě vyhrál Kolín na ledě soupeře po prodloužení 2:1. Do dalšího vzájemného zápasu Chance ligy s Porubou šli Kozlové po sérii tří porážek v řadě. Lídr tabulky měl na Kolín náskok čtyřiačtyřiceti bodů. Na ledě to ale nebylo znát, Kolínští drželi naději na bodový zisk hodně dlouho. Pak ale rozhodl přesilovkový gól na konci utkání a všechny body si odvezli hosté.

Kolín – Poruba 2:4

Kolínští hokejisté vstoupili do utkání s favorizovaným protivníkem velice aktivně a častěji se pokoušeli o střelbu. Obrovskou šanci měl v šesté minutě Ouřada, který uháněl sám na gólmana, ale svoji střelu namířil do tyče Bláhovy branky. Jediný gól první části padl na opačné straně kluziště. Domácí nedostali puk ze svého obranného pásma, Klimek jej posunul na Gřeše a ten se trefil nad lapačku Soukupa. Vteřinu před první sirénou zasáhl Moravec hokejkou obličej Gřeše a dostal čtyři minuty.

Kozlové dlouhé oslabení na začátku druhé periody ustáli. A i chvíli později bylo v jejich táboře mnohem veseleji. Po odehraných pěti minutách se z jedničky po přihrávce Ouřady opřel do puku Chalupa a propálil Bláhu poprvé. Ihned po vyhraném vhazování se zmocnili puku domácí, dostali se do přečíslení dva na jednoho a Skořepa to vyřešil sám. Jeho jedovka byla výstavní a skončila mimo dosah hostujícího brankáře. Kozlové tak předvedli hodně rychlý obrat. Stále se však museli mít na pozoru. Nepříjemný moment potkal kolínského gólmana Soukupa, kterému rána Hlaváče poškodila masku. Jednička mezi tyčemi pokračovala v náhradní masce. Hosté byli blízko vyrovnání ve 34. minutě, kdy střelu Vachovce Soukup lapačkou jen lehce škrtl, puk skončil na břevně a dopadl na brankovou čáru. Do šaten si ale Kolín těsný náskok nenesl. Vachovec si našel před bránou střílenou přihrávku Lemckeho od modré a vyrovnal.

Na začátku druhé části přišli domácí o kapitána Koukala, který zamířil do útrob stadionu. Utrpěl zranění v oblasti zápěstí.

Vyrovnaná bitva pokračovala i v závěrečné třetině. Oba týmy měly několik velice slibných příležitostí, o něco nebezpečnější byli kolínští hokejisté, kteří cítili šanci na bodový zisk, který by se jim do tabulky náramně hodil. Komplikace pro Kozly nastala tři minuty a deset vteřin před koncem základní hrací doby, kdy musel za katr Piegl. A došlo na nejhorší. Poruba svoji přesilovku využila, podruhé se v zápase prosadil Gřeš. Kolínu už moc času nezbývalo. Necelé dvě minuty před třetí sirénou se domácí odhodlali ke hře bez brankáře. To k vyrovnání nevedlo, naopak hosté korunovali svou výhru trefou do prázdné brány. Mezi střelce se zapsal Mrázek.

„Jsme zklamaní, protože jsme neodehráli špatné utkání proti prvnímu týmu tabulky. Jenže nemáme ani bod. Rozhodla produktivita a především to, že jsme soupeři nabídli v závěru přesilovku, kterou využil. To rozhodlo celé utkání,“ shrnul krátce zápas jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Další utkání sehraje Kolín ve středu na ledě Dukly Jihlava. Utkání začne v 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 25. Chalupa (Piegl), 26. Skořepa (Chalupa) – 13. Gřeš (Klímek), 37. Vachovec (Lemcke), 58. Gřeš (Střondala, Doudera), 60. Mrázek (Střondala). Třetiny: 0:1, 2:1, 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, J. Šedivý, Piegl, Němec, Sýkora, Kolmann, Naar – Vrhel, Koukal, Král – Lang, Skořepa, Chalupa – Síla, Morong, Ouřada – Gajda, Moravec, Pajer.

HC RT TORAX Poruba: Bláha – Doudera, Stehlík, Prčík, Lemcke, Voráček, Gutwald, Hlaváč – Christov, Střondala, Mrázek – Berisha, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Brodek, Přibyl.