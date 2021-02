Jako hratelný soupeř se jevila ve středu pražská Slavia, ta prohrála před duelem s Kolínem čtyři zápasy. Jenže Kozlové se nechali zlomit třemi zásahy v první třetině a nakonec prohráli 2:5. „Slavia vyhrála zaslouženě, byla důraznější a lepší v agresivitě,“ vyzdvihl silné stránky soupeřova týmu kolínský trenér Petr Martínek. Poučení do dalšího střetnutí.

Kolín opět zmobilizoval své síly a poslední třetinu vyhrál jedna nula, i když mu to nebylo nic platné a porážku neodvrátil. Kozly zdobila bojovnost a odhodlání s výsledkem něco udělat. „Sokolov je výborný tým, hodně bruslivý. My musíme hrát výborně do defenzivy, to rozhodne. Pořádná obranná činnost musí začínat už v útočné třetině,“ má jasno kolínský kormidelník. „Musíme do toho dát sto procent, snad si to všichni uvědomí,“ řekl před sobotním zápasem Martínek.

Domácí duel se Sokolovem by hodně divoký. Severočeši vedli po dvou třetinách už pět nula. Kolín byl na ručník, ale zabral a ze zápasu udělal pořádné drama. Snížil na rozdíl jediné branky. Bodů se ale nedočkal. „Právě na poslední třetinu s tímto soupeřem chceme navázat,“ radí svým svěřencům kouč Kolína.

A kde hledat recept? „Ten je jasný. Právě ta třetí třetina z domácího utkání. Kéž bychom takový výkon zopakovali. Bude to ale nesmírně těžké,“ uvědomuje si Petr Martínek.