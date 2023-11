/VIDEO, FOTO/ První vzájemné utkání letošní sezony Chance ligy vyhráli sešívaní, kteří porazili kolínské hokejisty na svém ledě 3:1. Kozlové tedy měli soupeři co vracet. Navíc to bylo pro oba hodně důležité utkání, oba celky potřebují každý bod do tabulky, neboť letošní sezona není podle jejich představ. Kolín před svými fanoušky sokovi porážku vrátil a první polovinu základní části Chance zakončil důležitou výhrou. Byla to hubená výhra, o to ale cennější.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Slavia Praha 2:1

Domácí se na soupeře doslova vrhli a už po šestnácti vteřinách měl gól na hokejce Král, jenže slávistický gólman se stihl přesunout a radost modrobílým překazil. Pak se dlouho nic nedělo, oba týmy dobře bránily a brankáři měli málo práce. V polovině desáté minuty předvedli Kozlové parádní akci. Ouřada si efektně vyměnil puk s Morongem a prvně jmenovaný překonal Voleveckého. Pojistku mohl přidat Vrhel, který vystihl přesilovkovou kombinaci Slávistů, ale jeho samostatný únik gólem neskončil, puk se zastavil na brankové čáře pod betonem hostujícího gólmana. Hostující muž s maskou byl rozhodně zaměstnanějším mužem než ve druhém brankovišti Soukup a podruhé kapituloval z hokejky Krále. Ten hledal u brány Skořepu, ale jeho přihrávku si srazil do vlastní sítě nešťastně Žovinec. To hráli domácí přesilovku čtyři na tři.

Další tutovku měli Kozlové na začátku druhé části v přečíslení dva na jednoho, ovšem střela Vrhela skončila na připraveném betonu Voleveckého. Druhá část přinesla o něco více střel na obou stranách, gólmani byli ale připraveni a střelce ve všech případech vychytali. Slavie se tlačila za svým prvním gólem a byla aktivní. Na konci této periody měli hosté dvě obrovské příležitosti. Nejprve Strnad vystihl špatnou rozehrávku Kolína, pelášil na Soukupa, ale jeho rychlou kličku gólman vystihl a bravurně šanci zlikvidoval. Znovu si brankář Kozlů počínal skvěle v poslední minutě, kdy lapil i tečovanou střelu. Kolín tak měl před poslední třetinou nadějný dvougólový náskok.

Domácí mohli své vedení pojistit v přesilové hře, kdy kapitán Koukal naservíroval parádní palebnou pozici pro Pajera, ránou z pokleku ale na slávistického gólmana nevyzrál. Hosté ale přece jen udeřili a udělali ze zápasu drama. V přesilové hře napřáhl od modré čáry Holý, do jeho pokusu vložil šikovně hůl Brož a tentokrát už neměl kolínský brankář žádnou šanci. Slavia vycítila šanci a hnala se za vyrovnáním. Dvě a půl minuty před koncem sáhla ke hře v šesti v poli. Kulda měl na hokejce vyrovnání, Soukup ale vytáhl další bravurní zákrok. Domácí se měli co otáčet, v závěrečných vteřinách byli pod obřím tlakem, ale důležité vítězství uhájili.

„Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli za tři body,“ radoval se Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Hráli jsme se sousedem z tabulky, takže to bylo důležité, abychom mu odskočili. Jsme také rádi, jak jsme hráli první třetinu, tato část byla výborná. Ale dali jsme jen dva góly, i když měly být aspoň čtyři, měli jsme tam velké tutovky. Ale na druhou stranu u nás jsou dva góly až dost,“ pousmál se spokojený kouč. „Dvougólový náskok byl dobrý a na začátku druhé třetiny jsme měli šanci přidat na tři nula. Slavia se ale zvedla, hrála výborný hokej a tlačila nás. My jsme nakonec těsný náskok uhájili, i když to bylo s odřenýma ušima. Nesmírně si ale tří bodů vážíme,“ pokračoval Martínek. „Hodně jsme spokojení s výkony všech hráčů od gólmana počínaje, ale také s výkonem fanoušků. Už dlouho jsem je neslyšel takhle fandit, hrálo se ve skvělé atmosféře, byl to jeden z důležitých momentů, proč jsme utkání dovedli do vítězného konce. A za to jim patří dík. Snad na to navážeme i v sobotu s Přerovem a podpoří nás i diváci. Body prostě musí zůstat doma,“ dodal Petr Martínek.

Velký podíl na těsné výhře měl kolínský gólman Jakub Soukup, který svůj tým mnohokrát parádně podržel. „Pro mě osobně to byl hodně těžký zápas,“ ulevil si muž s maskou. „V první třetině jsme byli lepší a zaslouženě jsme vedli dva nula. Od druhé třetiny do toho Slavia kopla a byla o chlup lepší. Bojovností a díky štěstí jsme to zvládli, po druhé části jsme stále vedli o dva góly a za to jsme byli rádi. Pak jsme to chtěli za každou cenu ubránit. Kluky musím pochválit za zblokované střely, bylo jich opravdu hodně. Inkasovaným gólem jsme si závěr zkomplikovali, ale jsme šťastní za důležité tři body, bereme je všemi deseti,“ uvedl po utkání Jakub Soukup.

Třetí utkání tohoto týdne sehrají kolínští hokejisté opět na svém ledě, v sobotu přivítají od 17 hodin přerovské Zubry.

Branky a nahrávky: 12. Ouřada (Morong), 18. Král (Koukal) – 48. Brož (Holý). Třetiny: 2:0, 0:0, 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – J. Šedivý, Hampl, Němec, Piegl, Gaspar, Pinkas – Král, Koukal, Vrhel – Lang, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Morong, Síla – Pajer, Moravec, D. Šedivý – Naar.

HC Slavia Praha: Volevecký – Křepelka, Žovinec, Holý, Kremláček, Štibingr, Klikorka, Kajínek – Guman, Kulda, Beran – Průžek, Knotek, Všetečka – Brož, Slavík, Havrda – Slavíček, Půček, Strnad.