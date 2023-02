Hosté vlétli do utkání ve velkém stylu a hned v první minutě si vynutili přesilovku. Tu Kolín ustál, přesto už po sedmi minutách inkasoval po střele Hrušky. Toho vybídl ke skórování fantastickou přihrávkou přes celé střední pásmo kolínský odchovanec Nedbal. Kozlové mohli vyrovnat v přesilové hře, tu ale sehráli hodně bídně. S tou druhou už naložili o mnoho lépe a vyrovnali. Novák dostal parádní nabídku od Krále a brzy vyrovnal. Domácích byl najednou plný led a během minuty dokázali stav otočit. Král s Novákem si role vyměnili a prvně jmenovaný v nepřehledné situaci poslal modrobílé do vedení.

Velkou příležitost na vyrovnání měl hned v první minutě druhé třetiny Mandát, Soukup byl ale proti. Další přesilovka Kolína pak byla znovu dost nepovedená, o dost lépe si v početní výhodě počínali hosté. Soukup ale opět předvedl dva skvostné zákroky. Nejprve si poradil s pokusem Svobody, následně se střelou Hrušky. Na ledě se také poněkud přiostřilo, Zajíc s Lichtagem dostali od sudích pět minut za bitku. Pardubice mohutně dobývaly bránu Kolína, byly aktivnější, Kozlové ale odolávali. Do 38. minuty. Zdráhalovu střelu kolínský gólman vyrazil, na správném místě byl ale hostující Mandát a rozesmutněl tribuny kolínského zimáku. A to ještě musel Soukup vytasit skvělý zákrok na konci periody.

Nerozhodný stav sliboval pořádné napětí ve třetí části. Do ní vstoupili parádně domácí, fanoušci nemohli stihnout vypít koupené pivo o přestávce. Ani další přesilovka Kozlů nebyla zrovna výstavní. Nakonec se domácí usadili před gólmanem Růžičkou a když vyloučený Mandát skočil na led, trefil se u tyčky Ouřada. Postupem času narůstal tlak Pardubic, domácí se stále častěji osvobozovali jen vyhozením na zakázané uvolnění, brankář Kozlů se měl co činit. Pak vystrčili růžky také Kozlové, jejich brejky volaly po gólu. Dvě a čtvrt minuty před koncem základní hrací doby hosté odvolali brankáře a hráli v šesti. Kolín závěr zvládl, navíc Koukal přidal čtvrtý gól do opuštěné klece. Velice důležité tři body…

„My jsme věděli, že to bude hodně emotivní zápas a velká válka. A to se do puntíku potvrdilo. Oba týmy mají o co hrát, soupeř o záchranu a my o předkolo. A po třech nevydařených zápasech jsme si řekli, že musíme za každou cenu urvat body a zápas jakkoliv vyhrát,“ řekl na pozápasové tiskovce Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Po první třetině jsme vedli 2:1, ale věděli jsme, že soupeř změní hru. To se stalo, Pardubice začaly bruslit, přitvrdily. A dělalo nám to velké problémy. Soupeř byl lepší a po zásluze vyrovnal. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že si počkáme na příležitost, kterou pak musíme proměnit. Zkrátka nechat na ledě srdce a duši a urvat to za každou cenu. To se povedlo, dostali jsme přesilovky, a tak i hodně na kotouč. Vstřelili jsme gól a pak už to v závěru bylo jen o vůli a nadšení to dotáhnout. A to se povedlo. V power play jsme soupeře zlomili a máme tři body, za které jsme moc rádi,“ neskrýval spokojenost kolínský kormidelník.

„My jsme odehráli špatně první třetinu, pustili jsme naší nedůraznou hrou domácí do vedení 2:1. Ve druhé třetině to pak následně bylo mnohem lepší, bohužel jsme z toho vytěžili pouze jednu vyrovnávací branku. Ve třetí třetině jsme dostali smolný gól na 3:2 po ubráněném oslabení. Domácí si pak náskok a výsledek hlídali. My jsme nebyli schopní si sáhnout alespoň pro ten bod,“ litoval Václav Baďouček, trenér rezervy Dynama Pardubice.

Mužstvo Poruby bude dalším protivníkem kolínských hokejistů v sobotním kole Chance ligy. Utkání začne na ledě moravského celku v 16 hodin.

Branky a nahrávky: 10. Novák (Král, Koukal), 11. Král (Novák), 42. Ouřada (Novák, Král), 60. Koukal (Čáp) – 7. Hruška (Nedbal), 38. Mandát (Zdráhal, Matýs). Třetiny: 2:1, 0:1, 2:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Aubrecht, Gaspar, Piegl, Čáp, Zajíc, Jelínek, Naar – Novák, Koukal, Král – Korkiakoski, Morong, Kadlec – Pajer, Matějček, Ouřada – Šedivý, Moravec, Lang.

HC Dynamo Pardubice B: Růžička – Bukač, Zdráhal, Nedbal, Hanousek, Chabada, Hrádek, Oliva – Matýs, Rákos, Mandát – Rohlík, Hruška, Svoboda – Kaplan, Kaut, Pochobradský – Machač, Urban, Lichtag.