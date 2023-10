Dva body rozdílu v tabulce slibovaly vyrovnanou bitvu, což se beze zbytku potvrdilo. Hokejisté Kolína hostili v dalším díle Chance ligy na svém zimním stadionu mužstvo Prostějova, které na tom bylo o chloupek lépe. A po zápase ještě lépe. Kolín sice dvě třetiny vedl, ale nakonec si všechny body odvezli hosté.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Sokolov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Prostějov 1:2

Málo šancí a žádný gól. Tak ve zkratce vypadala první třetina. Obrovou šanci měl na straně hostujícího celku Račuk, ale neskóroval. Kolínské barvy mohl rozradostnit Skořepa, jenže i on z bezprostřední blízkosti Pavelku nepřekonal.

To druhá perioda nabídla o hodně zajímavější podívanou. Přibylo šancí na obou stranách, ale také trestů. A také padla jedna branka. Tu dal kapitán Koukal, který k radosti domácího publika proměnil trestné střílení po faulu na Pajera, který právě naskočil na led z trestné lavice. Těsný fotbalový výsledek pak vydržel až do konce prostřední části.

Hosté si přenesli ještě přesilovou hru pěti proti třem do závěrečné třetiny, čehož využili k vyrovnání. Ale to už byl jeden z kolínských hráčů na ledě. Už se zdálo, že Kozlové odolají, ale nestalo se. Ostřížkovu ránu Soukup betonem vyrazil, ale u tyče stál volný Doležal a neměl problém dostat puk do brány. Gól měl na hokejce znovu Koukal, který jel podruhé trestné střílení. Pavelku dostal do úzkých, jenže puk skončil na tyči. Rozhodující branka padla ve 49. minutě a opět to bylo do sítě Kolína. Hašek ujel v oslabení a puk poslal pod betony Soukupa do brány. Kolín s klaksonem vyrovnal, ale branka nebyla k nevoli domácího tábora uznána.

„Jsme zklamaní z výsledku. Předvedli jsme s jedním z favoritů soutěže celkem dobrý výkon,“ uvedl po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Věděli jsme, jak soupeř hraje dobře v defenzivě a navíc že nemáme dělat fauly. V tom jsme ale zklamali,“ litoval Martínek. „Přesilovky jsme sice bránili dobře, ale jedna taková situace nakonec rozhodla. Odvrátilo se od nás štěstí. Po trestném střílení jsme mohli jít do vedení, ale nepovedlo se. A následně jsme inkasovali gól, což nakonec rozhodlo. Hráčům nemůžeme nic vytknout, chybělo nám potřebné štěstí. Trápíme se střelecky, na tom musíme zapracovat, abychom začali dávat góly. Na jeden hrát nemůžeme. Teď to bolí, ale v už v pondělí nás čeká další zápas a ten musíme zvládnout,“ řekl kouč Kozlů.

Kozlové hrají v pondělí opět doma, od 18 hodin hostí Třebíč.

Branky a nahrávky: 30:14 Koukal (TS) - 40:48 Doležal (Ostřížek, Hanousek), 48:33 Hašek. Rozhodčí: Roman Svoboda, Tomáš Mejzlík - Jakub Dědek, Jakub Maňák Vyloučení: 11:5 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Diváci: 812 Střely na branku: Průběh utkání: 1:0,1:2. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:2.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Hampl, Gaspar, Piegl, Naar, Šedivý – Dlouhý, Skořepa, Pajer – Ouřada, Koukal, Král – Síla, Moravec, Vrhel – Šedivý, Morong, Gajda.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Poledna, Drtil, Krejčí, Forman, Pěnčík – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Račuk, Doležal – Jiránek, Pitule, Fronk – Antoníček, Venkrbec, Maruna.