,,Hráli jsme dobře, měli jsme parádní první třetinu. Ale i ve druhé jsme si vytvořili spoustu šancí, byly před námi prázdné brány, sehráli jsme krásné akce. Mohli jsme dát víc gólů. Hráli jsme zodpovědně dozadu. Ve třetí třetině jsme si to pohlídali a myslím, že je to naprosto zasloužené vítězství,“ řekl na úvod svého hodnocení kolínský kouč Martínek.

Kolín tentokrát rozhodl utkání už v první třetině. Tam nejenže vsítil tři branky, ale diktoval tempo hry. Na rozdíl od minulého utkání s Vrchlabím, kde se Kolín v úvodu hledal, byl toto vstup do zápasu par excellence.

,,Neměli jsme první dvě střídání dobrá, soupeř nás trošičku zatlačil, ale pak jsme se rozjeli a hráli jsme parádní hokej. Mrzí mě, že jsme nedali víc šancí. Byly tam akce, které by si gólové zakončení zasloužily. Musím ale i tak pochválit celé mužstvo a gólmana. Nechali na ledě, co tam nechat měli,“ byl kolínský lodivod spokojený. Aby ne jeho tým po restartu Chance ligy doma udělal devět bodů z devíti možných.

Co byla v sobotu deviza Kolína? Zodpovědná hra dozadu. Kozlové se až na určité pasáže vyvarovali větších chyb a nesystémových hrubek. I když ve druhé půlce utkání branku nevstřelili, nemuseli se nijak výrazně bát, že by góly začal střílet soupeř a o výhru by přišli.

,,My jsme hráli výborně do defenzivy. V závěru se tam hostům podařilo jeden gól protlačit. Stalo se, ale my jsme to měli pod kontrolou. Kluci perfektně plnili pokyny. Nemám co vytknout, snad jedině ty góly, kterých jsme mohli dát víc,“ vrátil se Martínek znovu k množství vstřelených kolínských branek.

Kolínské hokejisty čeká před pauzou ještě jedno utkání, ve středu 16. prosince budou hrát na ledě šesté pražské Slavie.