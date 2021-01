„Bylo to v klidu, žádné nervy jsme neměli,“ smál se po zápase dobře naladěný trenér vítězného mužstva Petr Martínek. „Ale vážně. Jsme moc rádi, že jsme zvládli dramatickou koncovku a že máme všechny body,“ přidal jedním dechem kouč Kolína.

Kozlové začali parádně. Dvěma zásahy Lukáše Krejčíka vedli o dvě branky. „Na soupeře jsme se dobře připravili. Benátky nastoupily s jedenácti juniory, jsou hodně bruslivý tým. Začali jsme zodpovědně a dali jsme dva góly. Jenže pak přišlo uspokojení,“ uvedl Martínek.

Hosté toho využili a srovnali. „V prostřední části jsme hráli špatně,“ přiznal kolínský kormidelník.

Hosté se z vyrovnání dlouho neradovali. Kolín znovu udeřil. A pak ještě dvakrát. „Za stavu dva dva jsem se o výsledek obával. Ale pak se nám podařilo vstřelit trochu šťastný gól a zase jsme byli vpředu. Dostali jsme se na koně. Ale musím říct, že mě Benátky překvapily, hrály opravdu dobře,“ vyprávěl po těsném vítězství trenér Kozlů.

Domácí hokejisté navýšili své vedení až na rozdíl tří branek. Vypadalo to na poklidný konec střetnutí. Jenže opak byl pravdou. Hosté dali dva góly a opět vykřesali naději na dobrý výsledek. „V závěru to byly pořádné nervy,“ zopakoval trenér Martínek. „Ale tentokrát při nás stálo i štěstíčko. Hosté měli před bránou nějaké závary, nebylo to vůbec příjemné. Podstatné ale je, že jsme závěr zvládli a že jsme vyhráli,“ neskrýval radost kouč vítězného celku.

Za stavu 5:2 to s hosty nevypadalo dobře. „Jenže my jsme udělali nějaké fauly a hosté využili přesilovku. Pak hráli v šesti a měli tlak. Ale ustáli jsme to,“ oddechl si šéf kolínské střídačky.

Benátky sáhly k dlouhé hře bez brankáře. Král šel na střídačku tři a čtvrt minuty před koncem základní hrací doby. Ve hře proti šesti hostujícím borcům fatálně chyboval kolínský brankář Šimon Lukeš, který zpoza brány namazal přímo na hokejku Čederleho. Ten nemohl odkrytou bránu minout. „Tím se soupeř dostal na rozdíl jediného gólu. Šimonovi jsem ale nic nevyčítal, chytal výborně. A takové chyby se prostě stávají, i on má nárok na chybu. Také se po zápase hned omluvil,“ bránil svého gólmana Martínek.

Kozlové tak vedení uhájili a nyní už se mohou soustředit na dalšího protivníka. V pondělí se předvedou na ledě Třebíče. „Je to další výborné mužstvo, dobře poskládané. Nečeká nás nic lehkého a bude záležet na tom, jak k tomu přistoupíme. Hrát se dá s každým. Snad se dobře vyspíme. Jsme stále kousíček od play off,“ dodal kouč.