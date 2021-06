„Jako partnerský klub Hradce Králové jsme využili možnost trénovat na ledě. Spojujeme tedy suchou přípravu s ledem. Tréninky budou hlavně zaměřené na rozvoj individuálních dovedností, což je věc, která je alfou a omegou dnešního hokeje. Aktuálně na mistrovství světa vidíme, že dovednosti a zakončení rozhodují zápasy. Na tom hráči v českém prostředí musí hodně pracovat a zlepšovat se,“ řekl trenér Kolína Jan Šťastný s tím, že Kolín v podstatě kopíruje letní přípravu extraligového Hradce Králové, aby se v rámci spolupráce přípravy sjednotily.

Kozlové budou mít možnost královéhradecký led využívat dvakrát týdně až do konce letní přípravy.

„Po dvou měsících je to docela nezvyk, jelikož jsem do letoška byl zvyklý se jít sklouznout na led aspoň jednou týdně. Nicméně po půl hodině si tělo už začalo zvykat. Určitě je to příjemné zpestření letní přípravy. Přece jen bruslení není běhání,“ smál se kolínský bek Jakub Váchal, který je jedním z hráčů, kteří v Kolíně v rámci spolupráce s extraligovým Hradcem Králové působil už loni.