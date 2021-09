Hokejová Chance liga nabrala na obrátkách, má za sebou už pět kol. Po nich jsou kolínští hokejisté na čtrnácté pozici v sedmnáctičlenném pelotonu. Získali čtyři body a další budou chtít do tabulky přidat ve středu. Od 18 hodin hostí na svém zimním stadionu Sokolov. Ten má bodů deset a je pátý.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha (4:3) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Podle tabulkového postavení a také dosažených bodů vstoupil Sokolov do sezony lépe než Kozlové. Jenže to nemusí být ve vzájemném duelu to rozhodující. „My musíme každopádně zlepšit náš výkon a jít do utkání s čistou hlavou, jako jsme šli proti Slavii. Pak máme šanci na úspěch,“ má jasno jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Pokud bychom byli pasivní jako proti Třebíči, nemáme šanci. Sokolov má výborné mužstvo, ale to mají všichni. Bude to o našem přístupu. Je potřeba plnit to, co si řekneme. Bude to o hlavách hráčů,“ je si vědom Martínek.