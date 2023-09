První utkání sezony na domácím ledě jim vyšlo, v tom druhém, na ledě soupeře, už neuspěli. Hokejisté Kolína prohráli ve druhém kole Chance ligy na půdě Poruby těsně 2:3. Rozhodla o tom hlavně první třetina, v níž Kozlové třikrát inkasovali. Pak dotahovali, ale marně.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Přerov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poruba – Kolín 3:2

Úvodní část se kolínským hokejistům opravdu nepovedla. V osmé minutě dostali první branku, o deset minut později už to bylo tři nula pro domácí. Ti už pak ale až do konce střetnutí neskórovali a slovo si vzali Kozlové. V polovině utkání snížil Síla a tentýž hráč vykřesal naději chvíli před koncem. Na body ale hosté nedosáhli, vyrovnat se jim v posledních třech minutách nepovedlo.

Místo Baníku klokani. Oba týmy mají specifické fanoušky, ví kapitán Vondráček

„Zápas jsme domácím strašně usnadnili v první třetině, kterou jsme jednoznačně prohráli. Dostali jsme tři laciné góly, což rozhodlo o osudu celého utkání,“ litoval na webových stránkách kolínského klubu jeden z trenérů Petr Martínek. „Od druhé třetiny jsme byli více než vyrovnaným soupeřem a v závěru jsme sahali po bodu, ale bohužel jsme v úvodu urazili Pána Boha a odjíždíme s prázdnou. Jsme z toho zklamaní,“ přidal kouč. „Se vstupy do zápasů máme už delší dobu problém. Nevím proč, ale venku jsme nějací bázliví. Něco jsme si v kabině řekli a doufám, že příště už do utkání vstoupíme tak, jak chceme. Na jednu stranu je škoda, že nevezeme ani bod, na druhou je to možná dobrá facka a další venkovní zápas už začneme jinak,“ věří Martínek.

Kozlové hrají další utkání ve středu, od 18 hodin hostí Duklu Jihlava.

Branky a nahrávky: 8. O. Šedivý (Doudera, Razgals), 15. Razgals (O. Šedivý), 18. Mrázek (Šoustal, Pohl) – 31. Síla (Skořepa, Král), 57. Síla (Morong, Piegl). Třetiny: 3:0, 0:1, 0:1.

Poruba: Bláha – Doudera, Sedlák, Klimíček, Gutwald, Pohl, Lemcke, Hlaváč – Mrázek, Šoustal, Tvrdoň – O. Šedivý, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Brodek, Adamec, Häring.

Kolín: Soukup – Hampl, Němec, Piegl, Naar, Pinkas, Moravec – Vrhel, Koukal, Král – Dlouhý, Skořepa, Morong – Síla, Moravec, Ouřada – Šedivý.